Bintang Newcastle Miguel Almiron Tepis Menggila Imbas Ejekan Jack Grealish

Miguel Almiron menepis anggapan bahwa performa menggila bersama Newcastle United baru-baru ini lantaran komentar meremehkan winger Manchester City, Jack Grealish.

Almiron memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer dan Gol Terbaik edisi Oktober. Winger asal Paraguay itu mencetak enam gol dalam enam pertandingan, dengan tendangan spektakuler ke gawang Fulham berujung penghargaan yang disebut terakhir.

Tercatat, hanya bomber Man City, Erling Haaland, yang menyamai perolehan gol Almiron pada bulan lalu. Tapi saat ditanya apakah komentar dari Grealish berperan, Almiron mengatakan tidak.

Dalam video yang sempat viral dalam momen perayaan juara Man City di Liga Primer pada Mei lalu, Grealish bilang bahwa ia senang Riyad Mahrez diganti dalam laga kontra Aston Villa di pekan terakhir dengan menyebut rekan setimnya itu ”bermain seperti Almiron".

