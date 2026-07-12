Newcastle United ingin segera mendatangkan pesaing tangguh untuk Sean Steur

Newcastle United sedang gencar-gencarnya berupaya mendatangkan bintang Piala Dunia Johan Manzambi, demikian dilaporkan pakar Transfermarkt Fabrizio Romano. Kesepakatan dengan SC Freiburg telah tercapai, kini giliran sang pemain yang memutuskan.

Manzambi terikat kontrak dengan Freiburg hingga pertengahan 2030, dan klub tersebut diperkirakan akan menerima dana transfer yang cukup besar, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. Di Newcastle, ia diharapkan menjadi pengganti Sandro Tonali, yang pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sebesar 115 juta euro.

Menurut Romano, kedua klub telah sepakat mengenai kepindahan Manzambi, meskipun detail lebih lanjut belum diungkapkan. Newcastle saat ini sedang menjalin komunikasi dengan pihak pemain, yang masih harus memberikan lampu hijau. Untuk saat ini, syarat-syarat pribadi tampaknya tidak akan menjadi masalah.

Manzambi mencuri perhatian di Piala Dunia musim panas ini bersama Swiss, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Hal ini membuatnya semakin menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa.

Sayangnya, gelandang serang ini harus absen dalam dua pertandingan terakhir, termasuk kekalahan di perempat final melawan Argentina, akibat cedera lutut.

Kedatangan Manzambi yang akan datang tampaknya hanya akan memperumit situasi bagi Sean Steur di klub barunya. Gelandang tersebut baru saja dibeli dari Ajax seharga 27 juta euro awal pekan ini, namun masih menjadi pertanyaan seberapa banyak kesempatan yang benar-benar akan ia dapatkan di Inggris.

Padahal, ketidakpastian soal waktu bermain itulah yang menjadi alasan utama kepergian Steur dari Ajax. Karena Ajax juga telah memperpanjang kontrak Jorthy Mokio, posisi tetap di tim utama bagi Steur tidak dapat dijamin.