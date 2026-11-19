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Newcastle United menghadapi persaingan sengit dengan lima klub lain untuk merekrut winger Feyenoord Anis Hadj Moussa menjelang bursa transfer musim dingin. Rival sekota Sunderland dan sesama klub Liga Primer Brighton & Hove Albion juga memantau pemain timnas Aljazair berusia 24 tahun itu, yang membutuhkan biaya lebih dari £35 juta untuk didatangkan.

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Klub-klub Eropa turut bersaing memburu winger Feyenoord

Menurut Chronicle Live, Newcastle harus menghadapi persaingan besar dari klub-klub Eropa dan Inggris untuk mendapatkan Moussa setelah Feyenoord menolak penjajakan awal di kisaran £35 juta. Selain rival mereka dari Wearside dan Brighton, Borussia Dortmund, FC Porto, serta Sporting CP juga memantau penyerang andalan klub Belanda tersebut. Luasnya minat ini mempersulit Newcastle jika mereka kembali mengejar pemain yang sudah lama mereka incar.

Newcastle melewatkan kesempatan pada musim panas

Laporan tersebut menyebut Newcastle sudah memasukkan Moussa ke daftar incaran mereka dalam bursa transfer musim panas yang sibuk setelah Anthony Gordon hengkang ke Barcelona . Bertekad memperkuat pilihan di sektor sayap setelah menjual penyerang itu, para petinggi perekrutan mengevaluasi sejumlah target penyerang di seluruh Eropa sebelum mengeluarkan £43 juta untuk merekrut Bazoumana Toure dari Hoffenheim.

Sebelum mendatangkan Toure, Newcastle nyaris merekrut winger Osasuna Victor Munoz, tetapi Liverpool merebut transfer itu pada tahap akhir. Para petinggi klub juga memantau penyerang Real Betis Abde Ezzalzouli sembari mengagumi Moussa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah para pengambil keputusan di St James' Park telah melewatkan kesempatan berharga untuk merekrut pemain Aljazair itu dengan harga sekitar £33 juta sebelum harganya melonjak.

Performa produktif di Belanda mendongkrak harga

Nilai Moussa yang terus naik merupakan hasil langsung dari dua musim produktifnya di Rotterdam. Kontribusinya yang konsisten di lini serang membuatnya sulit diabaikan. Di semua kompetisi musim lalu, winger kanan itu mencatatkan 14 gol dan tujuh assist, menjadikannya salah satu ancaman utama Feyenoord dalam menyerang.

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Alih-alih melambat, ia memulai musim ini dengan ketajaman yang bahkan lebih tinggi, mencetak delapan gol dalam 15 penampilan pertamanya. Media tersebut juga menyebut minat serius mulai berdatangan dari Inggris dan daratan Eropa. Karena itu, klub Belanda tersebut memiliki posisi tawar yang kuat saat klub-klub lain berupaya memperkuat sektor sayap mereka pada pertengahan musim.

Perang penawaran mengintai pada Januari

Newcastle harus segera memutuskan apakah akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi saat bursa transfer dibuka lagi pada Januari, atau mengambil risiko kehilangan mantan target mereka ke klub rival. Setiap upaya perekrutan pada pertengahan musim akan membutuhkan dana besar untuk menguji keteguhan Feyenoord, terutama karena peminat dari Inggris dan Eropa juga siap membuka pembicaraan. Sementara itu, performa Moussa dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan seberapa tinggi harga yang akhirnya diminta.