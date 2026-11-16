Newcastle tutup pintu bagi Manchester United: Bek kiri Inggris Lewis Hall tidak dijual pada Januari

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Newcastle bertekad mempertahankan Lewis Hall di St James' Park setelah Januari, menjadi pukulan awal bagi rencana Mauricio Pochettino mengatasi krisis bek kiri Manchester United. Pemain timnas Inggris yang baru saja meredam Lamine Yamal itu tidak dijual. Newcastle pun bersiap menghadapi persaingan lagi ketika Manchester United dan sejumlah klub elite Eropa mengincarnya.

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Newcastle kesampingkan penjualan Hall pada Januari

Newcastle tidak berniat menjual Lewis Hall pada bursa transfer Januari , menjadi pukulan awal bagi manajer baru Manchester United, Mauricio Pochettino. Manchester United memburu pemain berusia 22 tahun itu pada musim panas, tetapi sang bek kiri justru berkomitmen untuk bertahan di Newcastle dengan menandatangani kontrak baru jangka panjang senilai £150.000 per pekan pada September.

Menurut Press Association, Newcastle tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun untuk pemain timnas Inggris itu pada Januari. The Sun menambahkan bahwa klub tersebut menghargai Hall sebesar £80 juta dan bersiap menghadapi upaya lain untuk mempertahankannya, dengan United siap kembali mengejarnya.

Man Utd sangat membutuhkan bek kiri baru

United sangat kekurangan pemain di posisi bek kiri setelah Luke Shaw dan Patrick Dorgu sama-sama mengalami cedera musim ini. Masalah itu memaksa Michael Carrick memainkan dua bek kanan, Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui, di sisi kiri. Mantan gelandang itu dipecat Kamis lalu setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pertandingan.

Pochettino diperkirakan akan mendapat dana transfer besar untuk merombak skuad pada Januari, dengan bek kiri baru diyakini menjadi prioritas utama. Hall tetap berada di urutan teratas daftar tersebut, tetapi sikap Newcastle bisa memaksa pelatih asal Argentina itu mencari pemain lain.

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Performa Hall bersama Inggris menarik perhatian klub-klub Eropa

Reputasi Hall melejit sejak ia menjadi bek kiri pilihan utama Thomas Tuchel. Ia berhasil meredam Yamal dalam kemenangan Inggris 3-2 atas Spanyol di Liga Negara UEFA di Madrid pada Minggu, untuk kedua kalinya dalam delapan bulan ia mengungguli winger Barcelona itu setelah sebelumnya tampil gemilang di Liga Champions.

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Penampilan itu membuat Hall masuk radar sejumlah klub terbesar Eropa, tetapi Newcastle tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Kepergian Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes dan Kieran Trippier telah meredakan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap aturan finansial di Tyneside.

Hall diperkirakan bertahan di Newcastle hingga 2028

Pelatih kepala Matthias Jaissle telah mendapat kepastian bahwa Hall tidak akan pergi musim ini, dan sejumlah sumber meyakini penggemar Newcastle sejak kecil itu akan bertahan setidaknya hingga musim panas 2028.

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Jaissle justru mengincar seorang penyerang dan pemain nomor 10 baru pada Januari, sementara Hall berpeluang berhadapan dengan United saat mereka bertandang ke St James' Park pada 2 Desember.