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Newcastle United meraih kemenangan penting 2-0 atas Crystal Palace pada Minggu, menambah tekanan yang kian besar terhadap manajer Pierre Sage yang tengah disorot. Sementara itu, gol penyeimbang Dango Ouattara pada babak kedua membawa Brentford meraih hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Hull City. Hasil tersebut menempatkan Newcastle di posisi kedelapan dan Brentford di posisi keenam, sementara Palace terpuruk di posisi ke-17.

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Newcastle tambah penderitaan Crystal Palace

Newcastle menambah penderitaan Crystal Palace di Selhurst Park setelah tuan rumah tampil buruk pada babak kedua. Seusai babak pertama yang minim peristiwa, tim asuhan Matthias Jaissle langsung mencetak gol setelah laga dimulai kembali. Belum genap semenit babak kedua berjalan, Will Osula menyambar umpan silang apik Jacob Murphy untuk membawa tim tamu unggul. Harvey Barnes kemudian mencetak gol kedua menjelang menit ke-60, setelah keputusan offside tipis sebelumnya menggagalkan Joe Willock. Hasil ini membawa Newcastle mengoleksi 11 poin sekaligus mencatatkan nirbobol pertama mereka sejak Agustus, sementara Palace tetap mengantongi tujuh poin.

Hull pertahankan rekor tak terkalahkan di kandang

Dalam pertandingan lainnya pada Minggu, Hull memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang, MKM Stadium, tetapi gagal meraih tiga poin saat menghadapi Brentford. Tuan rumah unggul pada menit ke-24 setelah Aaron Hickey gagal menguasai umpan dan melanggar Tim Iroegbunam di kotak penalti. Oli McBurnie maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mengarahkan bola ke sudut kanan bawah, mencetak gol pertamanya di Premier League dalam lebih dari 900 hari. Meski Caoimhin Kelleher menebak arah bola dengan tepat, ia tak mampu menahan tendangan itu, sehingga Hull unggul sebelum turun minum.

Ouattara selamatkan satu poin untuk Brentford

Brentford merespons dengan baik selepas jeda untuk menyelamatkan satu poin berharga di kandang lawan. Memanfaatkan kelengahan pertahanan tuan rumah pada menit ke-63, Igor Thiago menemukan Ouattara, yang menceploskan bola tanpa banyak tekanan untuk menyamakan kedudukan. Jaidon Anthony berupaya mencetak gol kedua bagi tim tamu, tetapi Konstantinos Tzolakis berhasil menepis tendangannya. Menjelang akhir laga, Mohamed-Ali Cho mengirim umpan silang kepada Joe Gelhardt, tetapi tembakannya melenceng sehingga kedua tim harus berbagi poin. Brentford kini berada di posisi keenam dengan 11 poin, sementara Hull menempati peringkat kesepuluh dengan 10 poin.

Apa selanjutnya?

Newcastle bertekad naik dari posisi kedelapan yang mereka tempati saat ini dalam beberapa pekan mendatang. Sementara itu, Palace sangat membutuhkan hasil positif untuk meredakan tekanan yang terus meningkat terhadap Sage. Brentford dan Hull kini harus bersiap menghadapi pertandingan berikutnya demi meraih kemenangan penting di liga.