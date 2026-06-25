Newcastle menjadi pihak yang paling diuntungkan... Beberapa poin mengejutkan yang menjelaskan mengapa kesepakatan Gordon dapat diselesaikan dengan cepat

Sebuah laporan media Spanyol mengungkap ketentuan-ketentuan mengejutkan dalam kontrak pemain Inggris Anthony Gordon dengan klub barunya, Barcelona, yang ia bergabung pada musim panas ini.

Barcelona menuntaskan transfer pertamanya pada musim panas ini dengan mendatangkan Gordon dari Newcastle United seharga 70 juta euro.

Pelatih Barcelona, Hans Flick, menyatakan keyakinannya bahwa penyerang Newcastle United ini merupakan prioritas utama untuk memperkuat lini serang tim Catalan tersebut, sehingga direktur olahraga Deco bertindak dengan cepat dan efektif untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Di saat Anthony sedang memusatkan perhatiannya pada perjalanannya di Piala Dunia bersama tim nasional “Tiga Singa”, terungkaplah detail kesepakatan yang telah dicapai antara Barcelona dan Newcastle untuk menyelesaikan transfer ini dengan sukses.

Surat kabar "Sport" dari Katalonia mengutip laporan surat kabar Inggris "Mirror" bahwa selain biaya tetap sebesar 70 juta euro untuk mendatangkan pemain sayap internasional Inggris tersebut, klub asal Katalonia itu menyetujui dua klausul penting yang sebagian menjelaskan kecepatan penyelesaian kesepakatan ini.

Klausul pertama berkaitan dengan serangkaian variabel yang nilainya secara total dapat mencapai 10 juta euro, dan dibagikan berdasarkan dua kriteria: satu bersifat kolektif dan yang lainnya terkait dengan performa individu Gordon.

Perjanjian tersebut juga mencakup klausul tambahan potensial senilai hingga 5 juta euro untuk Newcastle, yang terkait dengan gelar-gelar yang mungkin diraih Barcelona selama pemain tersebut membela tim (yang awalnya berlaku hingga 30 Juni 2031).

Demikian pula, klub pesaing di Liga Premier Inggris tersebut berpotensi menerima 5 juta lagi jika Anthony menunjukkan performa yang diharapkan dan menjadi pemain inti dalam skuad asuhan pelatih Flick; Selain itu, klub “The Magpies” akan menerima satu juta per musim, dengan syarat sang pemain tampil setidaknya dalam 60% pertandingan setiap musim untuk berhak atas pembayaran tahunan tersebut.



