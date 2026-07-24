Seragam tandang terbaru The Magpies ini menunjukkan bahwa adidas tetap mempertahankan pendekatan yang terinspirasi gaya retro, dengan memadukan warna dasar biru tua dengan detail-detail klasik, termasuk lambang Newcastle bergaya vintage dan logo Trefoil yang ikonik.

Kaus berleher V ini hadir dalam warna "Night Navy" dan menampilkan grafis menyeluruh yang terinspirasi dari ikon kastil klub, sebagai penghormatan terhadap sejarah kaya Newcastle dan landmark yang menjadi asal usul nama kota tersebut. Tiga Garis adidas berwarna putih terpampang di bahu, sementara grafis burung magpie ditempatkan di bagian belakang leher sebagai isyarat halus terhadap julukan terkenal klub tersebut.

Newcastle United FC

Melanjutkan tema nostalgia ini, adidas memilih lambang Newcastle United bergaya vintage yang terinspirasi dari lambang yang digunakan sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Celana pendek berwarna navy dan kaus kaki yang serasi melengkapi seragam tandang ini.

Seperti kaos sepak bola elit adidas lainnya, versi otentik ini dilengkapi dengan teknologi CLIMACOOL dan bahan cepat kering yang dirancang untuk menyerap keringat serta membantu pemain tetap sejuk dan nyaman di lapangan.

Newcastle United FC

Untuk merayakan peluncuran ini, adidas dan Newcastle telah merilis film kampanye yang berfokus pada generasi muda kota tersebut, merayakan arti penting klub bagi para pendukung lokal yang telah merasakan kesuksesan terbaru bersama The Magpies. Film ini menampilkan cuplikan suara penggemar asli yang direkam di berbagai lokasi di Newcastle, menyoroti ikatan antara klub, kota, dan para pendukungnya.

Belanja: Seragam tandang Newcastle United 2026-27

Seragam tandang Newcastle United 2026-27 kini tersedia di toko-toko resmi Newcastle United, pengecer adidas terpilih, dan secara online.



