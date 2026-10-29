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Newcastle United telah mengirim staf perekrutan ke Polandia untuk memantau bek kiri muda Wisla Krakow, Jakub Krzyzanowski, menjelang bursa transfer musim dingin mendatang. Klub Liga Primer Inggris itu tengah mempertimbangkan langkah resmi untuk merekrut bek berusia 20 tahun tersebut setelah penampilan konsistennya di kompetisi domestik menarik perhatian sejumlah klub Eropa.

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Newcastle pantau talenta muda Polandia

Perwakilan Newcastle baru-baru ini bertandang ke Reymonta untuk menyaksikan lulusan akademi tersebut bermain melawan Rakow Czestochowa, menurut TEAMtalk. Meski ketertarikan Newcastle masih dalam tahap penjajakan, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah merekrut sang pemain pada pertengahan musim, lalu langsung meminjamkannya kembali ke Krakow hingga akhir musim. Dengan nilai sekitar €5 juta (£4,2 juta), pemain muda itu diperkirakan akan menarik tawaran konkret saat bursa transfer kembali dibuka.

Klub tolak pendekatan peminat sebelumnya

Setelah menjalani debut di tim utama pada usia 17 tahun, bek sayap itu mencatatkan gol dan assist saat tampil reguler selama masa peminjamannya di klub Italia Torino pada 2024-25. Musim ini, ia bermain dalam setiap menit pertandingan liga untuk membantu Wisla bersaing di papan atas klasemen.

Performa itu mendorong klub Bundesliga Augsburg mengajukan tawaran resmi menjelang akhir bursa transfer musim panas, tetapi Wisla menolaknya. Sang pemain mengaku telah mendengar kabar pendekatan klub Jerman tersebut, namun menegaskan bahwa baginya hal itu masih sebatas spekulasi karena ia bahagia di klub yang dibelanya sejak kecil.

Awal tahun ini, pendekatan klub Austria Sturm Graz juga ditolak. Sementara itu, klub-klub Ceko Sigma Olomouc, Hradec Kralove, dan Banik Ostrava sama-sama menunjukkan minat. Tawaran Banik Ostrava pada bursa transfer musim dingin bahkan sempat diterima, sebelum sang bek memilih bertahan dan berjuang meraih promosi.

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Klub-klub Eropa ikut bersaing mendapatkan sang pemain

Permintaan informasi baru dari lebih banyak klub Eropa datang setelah laga Wisla baru-baru ini melawan Legia Warszawa, mencerminkan meningkatnya minat dari klub-klub di lima liga teratas Eropa.

Namun, klub Polandia tersebut tetap berada dalam posisi tawar yang kuat dan tidak menghadapi tekanan untuk segera menjual pemain berharganya itu setelah baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030.

Bursa transfer Januari menjadi ujian penentu

Apakah Newcastle akan menindaklanjuti pemantauan awalnya dengan tawaran konkret pada bursa transfer musim dingin bergantung pada penilaian tim rekrutmen mereka terhadap Krzyzanowski dalam beberapa pekan mendatang. Opsi meminjamkan kembali sang pemain hingga musim panas mendatang bisa menjadi faktor penting untuk meyakinkan dirinya dan Wisla agar menyetujui transfer pada pertengahan musim. Dengan klub-klub Eropa lain turut mengincarnya dan nilai transfernya yang terjangkau, Newcastle mungkin perlu bergerak cepat pada tahun baru.