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Brighton terus terpuruk di Liga Primer Inggris setelah kalah satu gol tanpa balas dari Newcastle United pada Minggu (hari ini) dalam laga pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Ini merupakan kekalahan kedua beruntun bagi Brighton, yang kembali kehilangan tiga poin sehingga selangkah menjauh dari persaingan di papan atas Liga Primer Inggris.

Brighton tertahan di angka 22 poin dan untuk sementara menempati posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris, sembari menunggu hasil laga Arsenal kontra Manchester City malam ini.

City mengoleksi poin yang sama dengan Brighton. Kemenangan atau hasil imbang malam ini akan membawa mereka ke posisi kedua, sementara Brighton akan turun ke peringkat ketiga, unggul selisih gol atas Liverpool di posisi keempat.

Adapun Newcastle, yang golnya dicetak Harvey Barnes (menit ke-8 lewat penalti), kini mengoleksi 16 poin dan menempati posisi ke-12 klasemen Liga Primer Inggris.

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Hull City Lanjutkan Tren Kemenangan

Hull City melanjutkan tren kemenangannya dengan menaklukkan Crystal Palace 3-2 dalam pekan yang sama.

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Hull City sebelumnya mengalahkan Brighton 2-0 pada pekan lalu, dan hari ini menambah tiga poin lagi sehingga mengoleksi 17 poin di posisi kesembilan klasemen Liga Primer Inggris.

Sementara itu, Crystal Palace selaku tuan rumah tertahan di angka 7 poin di dasar klasemen, dan posisinya semakin sulit setelah kekalahan hari ini.

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Gol-gol Hull City dicetak Oliver McBurnie (menit ke-38), Sorba Thomas (menit ke-48) dan Regan Slater (menit ke-80), sedangkan dua gol Crystal Palace dicetak Jørgen Strand Larsen (menit ke-90) dan Adam Wharton (90+5).

Tottenham Kalahkan Sunderland

Tottenham menjaga tren kemenangan untuk pekan kedua beruntun dengan menundukkan Sunderland 2-0 lewat dua gol James Maddison pada menit ke-35 dan ke-70.

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Tottenham meraih tiga poin berharga sehingga mengoleksi 18 poin di posisi kedelapan, sementara Sunderland tertahan di angka 9 poin di posisi ke-18 dan posisinya juga semakin sulit.

Bournemouth mengalahkan tuan rumah Fulham 2-1 dalam laga lain pada pekan yang seru ini.

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Dua gol Bournemouth dicetak Marcus Tavernier (menit ke-21) dan Justin Kluivert (menit ke-62), sedangkan gol Fulham dicetak Rodrigo Muniz (menit ke-28 lewat penalti).

Bournemouth kini mengoleksi 21 poin di posisi kelima, sementara Fulham tetap di angka 11 poin di posisi ke-17.