Neville terkejut dengan taktik Alonso untuk menghentikan senjata paling berbahaya Arsenal

Pelatih Chelsea Xabi Alonso mungkin telah menemukan skema paling ideal untuk menetralkan bahaya tendangan sudut yang dimainkan Arsenal, senjata paling menonjol milik pasukan pelatih Mikel Arteta yang membantu mereka meraih gelar Premier League musim lalu.

Chelsea kalah dari Arsenal (2-1) di Stadion Emirates, Minggu malam, pada pekan ketiga Premier League, namun Alonso berhasil membatasi bahaya Arsenal dalam tendangan sudut.

Pada dua tendangan sudut pertama Arsenal, Alonso mengirim empat pemain Chelsea ke depan.

Joao Pedro dan Morgan Rogers tetap berada di garis tengah lapangan, sementara Cole Palmer dan Pedro Neto hanya berjarak 15 yard di dalam separuh lapangan mereka namun dekat dengan lingkaran tengah.

Bahaya keunggulan jumlah pemain dalam serangan balik jika Chelsea membuang bola memaksa Arteta menarik dua penyerangnya yang spesialis bola mati untuk memastikan jumlah pemain seimbang.

Gary Neville, bintang Manchester United terdahulu, tercengang saat memberikan komentar ketika trik itu menghasilkan pemandangan aneh, di mana lapangan hampir kosong dari pemain kedua tim.

Legenda Manchester United itu berkata: "Baiklah, ada kekacauan, karena ada empat pemain Chelsea yang menempatkan diri di depan lapangan".

Ia menambahkan menurut surat kabar "The Sun" Inggris: "Arsenal menata ulang barisannya dengan sangat cepat, tetapi situasinya lebih mirip lima lawan lima di dalam kotak penalti, ini sungguh gila. Sungguh sesuatu yang tak dipercaya".

Hal itu tampak seperti pengembangan oleh mantan pelatih Real Madrid tersebut atas gagasan yang dimiliki Liam Rosenior, mantan pelatih Chelsea, untuk menetralkan salah satu titik kekuatan terbesar Arsenal.

Kemungkinan besar para pelatih tim lain, dan tentunya mereka yang mengandalkan kemampuan bertahan timnya, akan berupaya meniru taktik ini pada pekan-pekan dan bulan-bulan mendatang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora