Neville: Saya merinding saat melihat Bellingham... Saya belum pernah melihat pemain Inggris seperti dia

Gary Neville, mantan bintang Manchester United dan tim nasional Inggris, memuji penampilan Jude Bellingham bersama The Three Lions di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya di tim nasional negaranya.

Bellingham mencetak dua gol yang membawa Inggris menang atas Norwegia (2-1) di perempat final Piala Dunia, sehingga memastikan Inggris akan menghadapi Argentina di semifinal pada Rabu mendatang.

Neville percaya bahwa gelandang Real Madrid itu telah naik ke level yang lebih tinggi.

Neville mengatakan kepada "Sky Sports": "Penampilannya sangat luar biasa. Sejujurnya, saya merinding saat menyaksikan penampilan seperti itu. Saya rasa saya belum pernah melihat pemain Inggris sebelumnya yang memberikan pengaruh sebesar ini di turnamen seperti ini."

Ia menambahkan: “Saya bersama Gazza (Paul Gascoigne) pada tahun 1996, bersama Wayne Rooney pada tahun 2004, dan bersama Michael Owen pada tahun 1998. Saya menyaksikan pertandingan-pertandingan itu secara langsung, dan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa dalam segala arti kata, dan berada di level tertinggi.”

Dia melanjutkan: “Ini bukan bintang masa depan Inggris. Ini adalah bintang Inggris saat ini. Ini benar-benar terjadi. Kalian harus menyadari bahwa ini jelas akan mengubah aturan main.”

Dia menambahkan: “Kamu bermain di Piala Dunia. Kamu telah mencetak enam gol. Kamu luar biasa dalam segala hal, baik dalam serangan maupun pertahanan. Kamu membawa timmu ke zona aman hampir sendirian dengan dukungan dari Harry Kane.”

Dia melanjutkan: “Anak-anak perempuanku sangat menyukai sepak bola. Usia mereka 16 dan 17 tahun. Mereka sangat menyukainya. Dia adalah pahlawan. Setiap anak di Inggris sekarang menonton Piala Dunia dan membayangkan dirinya sebagai Jude Bellingham.”

Dia menambahkan: “Pengaruh yang dia berikan kepada kaum muda di negara kita, dan kepada kaum muda di seluruh dunia—terutama di negara tempat kita tinggal ini, Amerika Serikat—sungguh luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Ada saatnya dalam kariermu di mana kamu harus tampil luar biasa di level tertinggi atau tidak, dan warisanmu akan ditentukan berdasarkan hal itu. Itulah mengapa para pemain hebat tetaplah hebat.”

Dia menjelaskan: “Semua orang memperhatikan dia. Semua orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar kelas dunia. Bahkan saya, sebelum turnamen ini dimulai, berpikir bahwa Harry Kane adalah satu-satunya pemain kami yang benar-benar berkelas dunia, dan bahwa kami memiliki Declan Rice serta Jude Bellingham yang levelnya sedikit di bawahnya, sampai-sampai kami berpikir: ‘Tidak, kamu harus berusaha lebih keras. Masih banyak yang harus kamu lakukan.’

Dia melanjutkan: “Dia melakukannya. Dia melangkah lebih jauh, yang merupakan lompatan besar menuju puncak level dunia itu.”

Dia menambahkan: “Saya berbicara dengan Roy Keane dan Ian Wright setelah pertandingan tadi malam, dan mereka berkata, saat ini, jika kamu menonton sepak bola, kamu sedang menyaksikan gelandang terbaik di dunia, dan ini bukan karena dia mencetak gol, ngomong-ngomong.”

Dia menutup pernyataannya: “Kami tidak cenderung melebih-lebihkan pujian terhadap gol. Kami tahu kami membutuhkannya, tetapi aspek-aspek lain di sekitarnya lah yang membentuk pemain yang lengkap dan memberinya keunggulan.”



















