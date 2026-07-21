Neville melontarkan kritik tajam terhadap Argentina: "Kalau baunya seperti kotoran, berarti memang itu kotoran..."

Gary Neville, legenda Manchester United dan mantan pemain timnas Inggris, memberikan komentar pedas terhadap penampilan Argentina dalam final Piala Dunia yang mereka kalahkan dari Spanyol, dengan menyebutnya sebagai "tumpukan omong kosong". Dalam wawancara di podcast “Stick to Football”, ia mengatakan: “Saya sudah bilang bahwa kata-kata pertama saya adalah rasa kagum kepada mereka. Tapi mereka bermain sangat buruk; mari kita katakan dengan jelas, mereka bermain jelek. Mereka berhasil tetap bertahan dalam pertandingan, dan untuk itu mereka layak mendapat pujian. Bagus, tapi mereka bermain sangat buruk.”





“Argentina memiliki chemistry yang luar biasa dan semangat kompetitif yang kuat yang memungkinkan mereka menang, serta memiliki pemain luar biasa seperti Leo. Tanpa dia, mereka akan kesulitan mencapai final. Tapi jika terlihat seperti kotoran, jika berbau seperti kotoran, maka itu pasti kotoran. Apa yang kita lihat di final adalah penampilan yang biasa-biasa saja; mereka bermain buruk.”



