Legenda Manchester United, Gary Neville, menuding para pemain mantan klubnya kurang menunjukkan usaha dan semangat juang, menyusul hasil imbang melawan Tottenham, sembari memperingatkan bahwa mereka bisa saja menerima hasil yang pahit melawan Atletico Madrid pada pertengahan pekan, jika tidak segera meningkatkan performa mereka.

Para pemain Manchester United menerima cemoohan sebanyak dua kali di Stadion Old Trafford, Sabtu malam, setelah tim kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir melawan Tottenham, yang bermain dengan sepuluh pemain, hingga memperpanjang rangkaian laga tanpa kemenangan menjadi empat pertandingan di seluruh ajang.

Neville menilai bahwa tim mengalami ketiadaan semangat juang, pada saat para pendukung sudah mulai meragukan keinginan para pemain untuk berlari dan mencurahkan tenaga, setelah Youri Tielemans menyinggung bahwa mereka tidak banyak bekerja pada aspek permainan ini selama masa persiapan musim.

Dengan angka-angka lemah yang dicatatkan para pemain Manchester United dalam rata-rata jarak lari sejak awal musim, pertanyaan seputar penampilan tim pun kian bertambah, yang mendorong Neville untuk melontarkan kritik baru kepada para pemain.

Neville berkata, dalam podcast miliknya: "Hal yang tidak akan diterima para pendukung Manchester United adalah apa yang mereka anggap sebagai kurangnya usaha, dan kenyataannya para pemain tidak cukup berlari, serta tidak menunjukkan kadar keganasan, tekad, dan semangat juang yang diperlukan. Cemoohan itu memberi tahu Anda bahwa mereka merasa sangat frustrasi dengan apa yang mereka saksikan."

Ia menambahkan: "Apa yang kita lihat saat ini adalah sebuah tim yang tampak seperti menciut, selain itu klub ini telah menjadi lebih besar daripada kemampuan sebagian pemain untuk menangani tekanan pada saat ini."

Ia melanjutkan: "Gelengan kepala Carrick berarti ia bertanya-tanya: apakah para pemain ini mencurahkan usaha untukku? Apa yang terjadi dengan kelompok ini? Apakah mereka kehilangan kepercayaan diri? Apakah fokus mereka menurun? Apakah mereka mulai runtuh? Apa yang sedang terjadi? Karena mereka ini bukanlah pemain yang bekerja denganku musim lalu."

Manchester United bersiap menghadapi Atletico Madrid pada pertengahan pekan, dalam ajang Liga Champions Eropa, dalam ujian berat yang menanti di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", meski menang pada pertandingan pertamanya di fase liga turnamen tersebut.

Atletico Madrid menempati peringkat kedua di Liga Spanyol, serta meraih kemenangan atas Real Madrid dalam derbi ibu kota, pada pekan sebelum jeda internasional.

Pada saat yang sama, sejumlah elemen dalam skuad Manchester United menimbulkan kekhawatiran, terutama di lini tengah, yang menurut Neville perlu ditangani.

Neville berkata: "Terkait Youri Tielemans dan Kobbie Mainoo, saya rasa kita sudah cukup menyaksikan duet ini sejauh ini. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini harus berakhir, karena itu akan menjadi keputusan yang terlalu terburu-buru, tetapi saya sudah menyaksikan cukup banyak untuk meyakini bahwa duet ini tidak memiliki dinamika yang dibutuhkan untuk bermain di klub ini di Liga Primer Inggris. Keduanya pemain yang bagus secara individu, tetapi sebagian pemain tidak cukup menyatu satu sama lain dan karakteristik mereka tidak saling cocok."

Ia menjelaskan: "Ketika Carlos Baleba bermain di samping Mainoo, tim tampak menjadi lebih hidup, tetapi perubahan di lini tengah harus dilakukan, dan para pemain lainnya juga harus memulihkan keseimbangan mereka serta menangani situasi dengan serius."

Ia menambahkan: "Tim akan menghadapi Atletico Madrid, kemudian berpindah ke Stadion Elland Road, dan jika para pemain tidak dalam kondisi terbaik secara mental dan fisik, maka titik-titik lemah mereka akan terbongkar. Dan jika mereka tidak mulai membaik, maka pekan-pekan mendatang akan mengkhawatirkan."

Neville berbicara tentang ketiadaan usaha yang jelas pada para pemain Manchester United, dengan berkata: "Hal ini benar-benar menimbulkan kekhawatiran, terutama dengan memasuki periode melelahkan yang selama itu tim menjalani satu pertandingan setiap tiga hari, dan Liga Champions Eropa akan memberikan tekanan besar kepadanya."

Ia melanjutkan: "Pertandingan-pertandingan sulit menanti tim ini, dan setiap laga mendatang akan menuntut kepribadian yang kuat serta karakter kompetitif yang jelas, selain itu tim membutuhkan sekelompok pemain yang mampu bertahan dan menangani tekanan. Dan pada saat ini, kami merasa khawatir tentang kemampuan mereka untuk menjalani rangkaian pertandingan ini dan keluar darinya dalam kondisi terbaik."

Ia menutup: "Jeda yang berlangsung selama tiga pekan seharusnya menjadi kesempatan untuk menata ulang segalanya, tetapi sangat sulit untuk memahami bagaimana tim ini bisa menampilkan performa seperti ini selama 20 menit pertama."



