Neville: Inggris lebih diunggulkan untuk lolos... tapi sulit menghentikan Haaland selama 90 menit

Gary Neville, mantan bintang Manchester United dan tim nasional Inggris, memperkirakan The Three Lions akan menghadapi ujian berat di perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia, demi mewujudkan ambisi lolos ke semifinal.

Inggris mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan seru di Stadion Azteca, sehingga memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia dan akan berhadapan dengan Norwegia yang telah menyingkirkan Brasil.

Secara teori, timnas Inggris dianggap sebagai favorit utama untuk melaju ke semifinal, meskipun ada ancaman nyata yang ditimbulkan oleh Erling Haaland, penyerang Manchester City dan timnas Norwegia.

Neville berkomentar tentang Haaland, yang telah mencetak 7 gol di Piala Dunia sejauh ini, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Sulit menghentikannya.”

Ia menambahkan: “Dia bisa saja ‘menghilang’ dalam pertandingan, karena dia tidak terlalu sering menyentuh bola, tapi Anda tahu dia adalah pemain yang eksplosif.”

Dia melanjutkan: “Dia sangat mematikan saat melawan Brasil, kedua gol itu luar biasa sekali, itulah Haaland yang klasik.”

Dia melanjutkan: “Sulit menghentikannya selama 90 menit, atau jika pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu maka akan menjadi 120 menit, tapi kami harus menjadi favorit untuk menang, dan saya tidak berpikir kami terlalu percaya diri.”

Mantan bek kanan timnas Inggris dan Manchester United itu melanjutkan, “Saya rasa kami harus menjadi favorit untuk mengalahkan Norwegia, tapi ini akan sangat sulit.”

Dia menutup pernyataannya: “Saya rasa Martin Ødegaard juga bermain bagus saat melawan Brasil.”