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Ruben Neves, gelandang timnas Portugal, mengatakan bahwa mereka harus menanggung kesalahan-kesalahan mereka setelah kekalahan telak dari Denmark dengan skor 1-4 pada pekan kelima (sebelum terakhir) dari fase grup, di jalur pertama UEFA Nations League.

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Bintang klub Al Hilal Arab Saudi itu menegaskan bahwa timnas negaranya perlu segera memperbaiki penampilan sebelum menghadapi Wales yang akan datang, dijadwalkan pada hari Selasa mendatang, di laga penutup, yang ia gambarkan sebagai laga penting untuk mengamankan posisi puncak di grup.

Neves berada dalam susunan utama timnas Portugal saat menghadapi Denmark malam ini di Stadion Braga, ketika sang legenda Cristiano Ronaldo mendapat penghormatan setelah pensiun dari tim nasional. Neves keluar dari pertandingan pada menit ke-64 setelah penampilan yang ia sendiri gambarkan tidak bagus.

Ia mengatakan bahwa Denmark memasuki pertandingan dengan kekuatan dan tekanan yang besar, dan bahwa Portugal tidak berhasil bersaing dalam duel-duel individu. Neves menambahkan bahwa gol pertama berasal dari tendangan penalti, sebelum Portugal kebobolan dua gol beruntun di awal babak kedua, yang membuat misi untuk mengejar ketertinggalan menjadi lebih sulit.

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Ia menyatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Record dari saluran RTP Portugal: "Kami harus memasuki babak kedua dengan kekuatan, tetapi kami kebobolan dua gol beruntun", sebelum mengungkapkan topik pembicaraan yang terjadi antara para pemain tim di antara dua babak ketika mereka tertinggal hanya satu gol, di mana ia mengatakan bahwa pertandingan saat itu berlangsung ketat, dan bahwa para pemain berbicara dengan penuh keyakinan tentang kemampuan mereka membalikkan keadaan berkat kualitas yang ada dalam skuad.

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Namun Neves menunjukkan bahwa Denmark mencetak dua gol cepat setelah jeda, yang membuat Portugal kehilangan keseimbangan dan membuka jalan menuju kekalahan telak. Ia mengatakan: "Kami kebobolan gol-gol yang seharusnya tidak kami kebobolan."

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Pemain itu mengungkapkan kekecewaannya atas gol ketiga, yang berasal dari tendangan bebas di area tengah, dan menggambarkannya datang hanya setelah dua sentuhan. Ia menilai gol-gol semacam itu mencerminkan kesalahan yang bisa dan harus diperbaiki. Neves menegaskan bahwa timnas Portugal perlu bertanggung jawab alih-alih mencari alasan, dengan berkata: "Kami harus menanggung kesalahan kami. Kami adalah pria-pria yang mampu menanggungnya dan bangkit di pertandingan berikutnya."

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Meski kalah besar, Neves menekankan bahwa Portugal masih memiliki pertandingan penting melawan Wales untuk mengamankan posisi pertama di grup. Ia mengatakan bahwa tim harus memberikan respons yang kuat di laga mendatang.

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Pemain Al Hilal itu menutup dengan menegaskan bahwa tujuan sekarang adalah memberikan respons di pertandingan berikutnya, setelah penampilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau kemampuan tim, dengan kebutuhan akan kerja sama tim dan perbaikan kesalahan-kesalahan pertahanan, karena Portugal menargetkan untuk memastikan posisi puncak grup. Kekalahan ini merupakan yang pertama bagi tim asuhan pelatih Jorge Jesus di grup yang mereka pimpin dengan 12 poin, sementara di sisi lain timnas Denmark menambah pundi poinnya menjadi 9 poin, sedangkan timnas Norwegia menaikkan pundi poinnya menjadi 6 poin pada malam ini, setelah mengalahkan Wales 3-1, dalam putaran yang sama.

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