Neves merusak kegembiraan kemenangan Al Hilal atas Al Fateh

Meski Al Hilal meraih kemenangan penting atas Al Fateh dengan skor dua gol tanpa balas, Sabtu malam, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi Pro League, kegembiraan sang juara tidak lengkap setelah menerima pukulan yang berkaitan dengan laga berikutnya, menyusul kepastian absennya bintang Portugal-nya, Ruben Neves, dari pertandingan melawan Al Ettifaq akibat akumulasi kartu.

Kejutan itu datang setelah Neves mendapatkan kartu kuning pada menit ke-74 dalam laga melawan Al Fateh, sehingga ia mencapai peringatan keempatnya musim ini di liga, dan dengan demikian dilarang tampil pada pertandingan berikutnya, sesuai regulasi yang menetapkan skors satu pertandingan bagi pemain ketika terakumulasi empat peringatan.

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Kartu terakhir itu lebih menjengkelkan bagi Al Hilal, terutama karena Neves tidak hanya berkontribusi dalam memimpin timnya selama pertandingan, tetapi juga mencetak gol kedua lewat tendangan penalti pada menit ke-91, menegaskan peran berpengaruhnya dalam kemenangan sang juara, sebelum peringatannya berubah menjadi kabar buruk bagi tim pelatih yang dipimpin Simone Inzaghi.

Bintang Portugal itu sebelumnya telah mendapatkan tiga kartu kuning dalam laga melawan Al Khaleej, Al Ittihad, dan Al Qadsiah, sebelum koleksinya genap dengan peringatan keempat di depan Al Fateh, sehingga absennya dari pertandingan melawan Al Ettifaq pada pekan ketiga belas menjadi hal yang pasti, di waktu ketika Al Hilal membutuhkan untuk menjaga stabilitasnya dan melanjutkan hasil-hasil positifnya.

Absennya Neves menjadi tantangan taktis bagi Inzaghi, mengingat peran yang dimainkan gelandang Portugal itu dalam mengorganisasi permainan, menghubungkan antarlini, dan berkontribusi dalam membangun serangan, selain kemampuannya mengendalikan tempo tim. Pelatih Italia itu dituntut untuk memilih pengganti yang tepat untuk menutupi kehilangannya, sembari menjaga keseimbangan di area lini tengah lapangan.

Dengan demikian, Al Hilal keluar dari laga melawan Al Fateh dengan tiga poin yang memperkuat posisinya di puncak Liga Roshn, tetapi di sisi lain kehilangan salah satu elemen terpentingnya menjelang ujian melawan Al Ettifaq berikutnya, sehingga kartu kuning yang diterima Neves berubah menjadi detail berpengaruh yang mungkin memaksa Inzaghi untuk menata ulang perhitungannya pada pekan ketiga belas.