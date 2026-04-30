Neuer sudah benar-benar muak dan langsung menuju ke admin media sosial saat pertandingan tandang melawan PSG

Manuel Neuer mengajukan permintaan yang menarik kepada pengelola media sosial klubnya selama pertandingan Paris Saint-Germain melawan Bayern München, seperti yang terlihat dalam video yang beredar di internet.

Dalam video Bayern, Neuer terlihat frustrasi dengan seorang pengambil bola dari PSG yang menolak memberinya bola.

Pemain asal Jerman itu kemudian mengambil bola lain dan memberikannya kepada pengelola media sosial Bayern, yang sedang merekam di belakang gawangnya.

Pengelola akun tersebut kemudian menyimpan bola itu, dan memberikannya kepada kiper berpengalaman itu ketika dia memintanya.

Namun, Neuer tidak banyak menahan bola pada Selasa malam. Ia kebobolan lima gol dalam pertandingan seru melawan tim Prancis tersebut (5-4).












