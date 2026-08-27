Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, berbicara mengenai hasil undian Liga Champions Eropa, yang digelar hari Kamis ini di Monako, sembari menegaskan bahwa tim asal Bavaria itu menargetkan untuk mengakhiri fase liga di antara delapan besar, seraya menyoroti kekuatan dan keberagaman para pesaingnya.

Neuer mengatakan, dalam pernyataan kepada media setelah undian: "Para pesaing merupakan tim-tim yang sangat berimbang dan menarik, serta memiliki banyak tradisi. Secara keseluruhan, kami ingin kembali mengakhiri fase liga di antara delapan besar, dan itulah tujuan utama kami."

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Kiper senior itu menambahkan: "Duel melawan Arsenal sudah benar-benar seperti sebuah el clasico dalam beberapa tahun terakhir. Dan kami akan bertemu Atletico Madrid di stadion yang akan menjadi tuan rumah final (Riyadh Air Metropolitano), dan kami semua berharap bisa bermain di sana dua kali musim ini."

Ia menambahkan: "Duel antara Bayern dan Manchester United tentu saja merupakan sebuah laga klasik mutlak, dan memiliki sejarah besar di Liga Champions Eropa. Bermain di sana, di kandang lawan (di Old Trafford), adalah hal yang istimewa."

Neuer melanjutkan: "Kami juga tidak akan meremehkan duel melawan Bodo/Glimt, yang menjadi kejutan sesungguhnya musim lalu, begitu pula Lille, Slavia Praha, Real Betis, dan Viking. Kami menantikan tantangan-tantangan mendatang."

Perlu diketahui bahwa raksasa asal Bavaria itu meninggalkan Liga Champions Eropa dari babak semifinal, musim lalu, di tangan Paris Saint-Germain yang keluar sebagai juara.

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