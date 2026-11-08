Manuel Neuer, penjaga gawang dan kapten Bayern Munich, menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung timnya usai cedera yang dialaminya dalam laga melawan Mainz. Ia menegaskan tekadnya untuk melewati cobaan ini dan kembali lagi, tanpa menyinggung masa depannya atau spekulasi terkait pensiunnya dari sepak bola pada akhir musim ini.

Bayern Munich menerima pukulan berat dengan cedera kiper veterannya berupa robekan parsial pada salah satu tendon kaki kanannya, saat kemenangan atas Mainz dengan skor 2-1, dalam ajang Bundesliga Jerman.

Klub Bavaria itu mengumumkan bahwa pemeriksaan medis mengonfirmasi sifat cedera Neuer, seraya menyatakan absennya sang kiper dari tim dalam periode mendatang, tanpa mengungkap tanggal pasti kembalinya.

Menurut informasi jaringan "Sky Jerman", masa absen Neuer akan mencapai setidaknya 6 pekan, yang berarti ia menjauh dari lapangan hingga akhir tahun 2026.

Kiper Jerman itu terpaksa meninggalkan laga melawan Mainz sebelum babak pertama berakhir, setelah mengalami cedera saat salah satu bola di dalam kotak penalti, dan Jonas Urbig masuk menggantikannya.

Cedera baru ini merupakan kelanjutan dari masalah Neuer pada kaki yang sama, setelah masalah-masalah sebelumnya menyebabkan absennya dari sejumlah pertandingan, sebelum ia belakangan ini kembali tampil menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Eropa.

Usai cedera, Neuer menyampaikan pesan penuh semangat melalui akun pribadinya di "Instagram", yang berbunyi: "Cedera tidak pernah datang di waktu yang tepat, tetapi itu bagian dari permainan. Saya pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dan saya akan melewatinya lagi kali ini. Mulai sekarang, fokus saya akan sepenuhnya tertuju pada pemulihan. Dan hingga saat itu, saya akan mendukung rekan-rekan saya di atas lapangan dengan sekuat tenaga. Saya sungguh menghargai semua kata-kata penyemangat kalian".

Cedera ini memiliki arti penting tambahan di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan kiper berusia 40 tahun tersebut, mengingat kontraknya dengan Bayern Munich berakhir pada musim panas 2027, di tengah spekulasi kemungkinan pensiunnya dari sepak bola pada akhir musim ini, sebuah persoalan yang tidak ia singgung dalam pesan terakhirnya.

Neuer sebelumnya telah mencatatkan sejarah dalam laga melawan Mainz, setelah menjadi pemain tertua yang tampil dalam pertandingan Bundesliga Jerman dengan seragam Bayern Munich, pada usia 40 tahun dan 225 hari.