Neuer (40) akhirnya mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di Bayern München

Manuel Neuer tampaknya akan mengakhiri kariernya bersama Bayern München. Kiper yang kini berusia 40 tahun itu telah memperpanjang kontraknya bersama juara Jerman tersebut hingga akhir musim depan. Pakar Transfermarkt, Fabrizio Romano, telah melaporkan pekan ini bahwa Neuer hampir menandatangani perpanjangan kontrak.

''Saya telah lama memikirkan keputusan ini dan sekarang saya sangat senang. Semuanya tepat di sini: dengan tim ini, kami bisa mengalahkan siapa pun. Saya pergi ke Säbener Straße setiap hari dengan senang hati dan saya tampil sebaik mungkin,'' kata Neuer dengan gembira di situs web Bayern.

''Di tim kiper kami, kami bersatu sebagai satu kesatuan yang solid dan berusaha terus menaikkan standar, saling memotivasi, serta mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan,'' kata kiper berpengalaman ini, yang juga melihat pesaingnya, Sven Ulreich, memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2027.

CEO Jan-Christian Dreesen menyebut Neuer sebagai 'salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub'. ''Hampir 600 pertandingan untuk FC Bayern, dan kini kami akan memasuki musim keenam belas bersama. Itu hampir menjelaskan segalanya tentang betapa pentingnya dia. Manuel telah memajukan batas-batas profesi penjaga gawang, dan bahkan di usia 40 tahun, dia masih terus melampaui dirinya sendiri. Penjaga gawang ini, kapten ini, dan ikon ini akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun.''

Neuer direkrut dari Schalke 04 pada 2011 dan mengenakan ban kapten di Bayern sejak 2017. Bersama raksasa tersebut, ia dua kali meraih treble, pada 2013 dan 2020. Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antarklub juga tercatat dalam daftar prestasinya. Bersama Bayern, Neuer telah memenangkan gelar liga sebanyak 13 kali dan Piala Jerman enam kali. Ia telah tampil dalam 597 pertandingan untuk Der Rekordmeister.

Kiper Bayern ini menjuarai Piala Dunia pada 2014 dan telah membela timnas Jerman dalam 124 pertandingan. Neuer secara resmi mengakhiri karier internasionalnya setelah Euro 2024. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kembali muncul spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke timnas, terutama berkat penampilannya yang gemilang bersama Bayern.

Kembalinya Neuer ke timnas Jerman tampaknya tiba-tiba semakin dekat dari sebelumnya. Pelatih kepala Julian Nagelsmann telah memasukkan kiper berusia 40 tahun itu ke dalam daftar sementara skuad Piala Dunia Jerman, yang terdiri dari 55 pemain. Daftar final kemungkinan akan diumumkan pada 21 Mei.