Neto, menghina wasit pada laga terakhir di Brasil: absen di Cagliari-Juventus karena skorsing

Bukan hanya Locatelli, Yildiz, Thuram, dan Grabara: Luciano Spalletti juga harus kehilangan Norberto Neto dalam laga Juventus di markas Cagliari, yang dijadwalkan besok malam pukul 20.45 di Unipol Domus Arena. Tepat untuk menggantikan kiper Polandia yang sangat sial itu, beberapa pekan lalu kiper Brasil tersebut, yang berstatus bebas transfer setelah pengalaman terakhirnya di Botafogo, kembali ke Juventus, tetapi akibat skorsing yang diterimanya di Brasil, ia tidak akan berangkat ke Sardinia bersama rekan-rekan barunya, dengan Pinsoglio dan Radu melengkapi bersama kiper utama Vicario daftar kiper Juventus.





APA YANG TERJADI - Kejadian ini bermula pada 30 Mei lalu, ketika Botafogo bertandang ke markas Bahia pada pekan ke-18 Brasileirao. Tim tuan rumah berada di antara kualifikasi ke Copa Sudamericana dan babak pendahuluan Libertadores, tim Neto berada di tepi kemungkinan lolos ke kompetisi kontinental kedua, tetapi hanya unggul 3 poin dari zona degradasi. Kita berada di menit kedua dari tujuh menit injury time babak pertama, dengan Botafogo sedang unggul, ketika kiper yang kini berada di Juventus itu menangkap bola dengan tangan dan menahannya terlalu lama. Lebih dari 8 detik menurut wasit muda Davi de Oliveira Lacerda, yang menerapkan aturan baru dan menghadiahkan sepak pojok untuk Bahia. Neto, pada titik itu, kehilangan kendali, seperti yang juga akan ia akui sendiri saat meminta maaf di media sosial pada hari-hari berikutnya, dan mulai menghina pengadil pertandingan.





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SKORSING - "Anak p..., persetan... bocah", demikian ditulis Davi de Oliveira Lacerda dalam laporannya, yang kemudian memberinya kartu merah. Karier Neto di Botafogo berakhir di sana, mengingat liga dihentikan dan kontraknya tidak akan diperpanjang: kiper Brasil itu diajukan ke hadapan Pengadilan Tinggi Keadilan Olahraga dengan tuduhan "menyinggung kehormatan tim wasit", yang mengatur hukuman minimal 4 pertandingan skorsing. Namun, para pengacaranya berhasil meyakinkan para hakim untuk menurunkan dakwaan itu menjadi "penghinaan sederhana", sehingga ia mendapat putusan skorsing hanya satu pertandingan, yang akan dijalani di Cagliari.