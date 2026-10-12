Kunjungan ke Galatasaray tak pernah lepas dari ingatan Barcelona. Ketika Blaugrana bertandang sebagai tamu berat ke Istanbul besok, Selasa, dalam matchday kedua fase grup Liga Champions 2026-2027, laga itu bukan sekadar pertandingan, melainkan babak keenam dari sebuah kisah klasik Eropa yang dimulai sejak era Dream Team di bawah komando Johan Cruyff. Sebuah kisah yang dibentuk oleh nama-nama mulai dari Sergi Barjuan hingga ayah Busquets, sampai Torrent dan Peña.

Babak pertama: lahirnya sebuah legenda di Istanbul

Pada 24 November 1993, dalam fase grup Liga Champions 1993-1994, pertemuan pertama kedua tim berakhir dengan hasil imbang tanpa gol 0-0. Namun malam itu mengabadikan sebuah memori yang tak terlupakan bagi para pendukung Barcelona, karena menjadi saksi debut bek kiri legendaris Sergi Barjuan dengan kostum tim utama.

Barjuan, lulusan akademi yang istimewa, tampil untuk pertama kalinya pada usia 21 tahun, di masa yang sangat berbeda dengan era talenta Lamine Yamal saat ini. Penampilannya memukau, sama memukaunya dengan perjalanan Barcelona di turnamen tersebut yang mencapai final sebelum kehancuran terkenal 4-0 dari Milan di Athena. Sergi kemudian menjalani 403 pertandingan bersama tim utama dengan torehan 15 gol.

Kesalahan ayah Busquets yang tak terlupakan

Pada musim berikutnya, tepatnya 23 November 1994 di Stadion Ali Sami Yen yang lama, Barcelona menelan satu-satunya kekalahan dari raksasa Turki itu hingga saat ini dengan skor 2-1. Laga tersebut ditentukan secara tragis pada menit ke-88 akibat blunder fatal kiper Barcelona Carles Busquets, ayah dari Sergio Busquets.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Setelah gol pembuka Romario untuk Barcelona dan gol penyeimbang Hakan Sukur, Arif Erdem melepaskan tendangan yang sempat dihentikan "Busi" senior di luar garis gawang, tetapi bola itu secara aneh bergulir masuk ke dalam jala tanpa bisa ia jauhkan, sehingga mematikan setiap peluang untuk menyamakan kedudukan.

Dwigol Enrique menegaskan dominasi Katalan

Barcelona kembali menegaskan dominasinya pada milenium baru. Pada 19 Maret 2002, dalam fase grup kedua Liga Champions 2001-2002, tim yang dipimpin Carles Rexach menang di Istanbul dengan skor 1-0 lewat gol Luis Enrique, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 di Camp Nou melalui dua gol Javier Saviola.

Skenario serupa terulang pada musim berikutnya. Pada 24 September 2002, selama periode kedua Louis van Gaal, Barcelona kembali menang di Istanbul dengan skor 2-0 lewat gol Luis Enrique dan Patrick Kluivert, sebelum juga menang di Barcelona 3-1 melalui gol Dani Garcia Lara, Gerard Lopez, dan Geovanni.

Babak Eropa dengan cita rasa khas Barcelona

Dua dekade kemudian, pada 17 Maret 2022, di leg kedua babak 16 besar Liga Europa, Barcelona yang dipimpin Xavi Hernandez melangkah ke babak berikutnya dengan kemenangan 2-1 di Istanbul, membalikkan gol cepat dari Marcao, bek Sevilla saat ini, melalui gol Pedri Gonzalez dan Pierre-Emerick Aubameyang, setelah hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan pada leg pertama di Stadion Camp Nou.

Pertandingan itu memperoleh makna historis karena kaitan yang menyatukan dua figur penting berlatar belakang Barcelona yang saat itu berada di Galatasaray: pelatih Domenec Torrent, salah satu anggota staf teknis Pep Guardiola di tim yang oleh banyak orang dianggap sebagai Barcelona terbaik sepanjang sejarah, dan kiper Inaki Peña yang dipinjamkan dari Barcelona serta memiliki peran krusial dalam hasil imbang tanpa gol di leg pertama.

Selasa: babak baru dengan bintang-bintang yang belum pernah ada sebelumnya

Besok, Selasa, Galatasaray dan Barcelona kembali bertemu dalam laga yang berpotensi menjadi yang paling menonjol di antara kedua tim sepanjang sejarah, mengingat klub Turki itu kini memiliki skuad berisi bintang-bintang yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah mereka. Hal itu mengubah "neraka Turki" dari sekadar frasa klise yang selalu mendahului setiap pertandingan di sana, menjadi ujian nyata bagi ambisi Barcelona di Eropa.







