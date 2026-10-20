Serangan dahsyat yang mencetak gol dari setengah peluang, dan lini pertahanan yang bobol di setiap laga Eropa. Inilah paradoks yang mengubah Barcelona nyaris sempurna menjadi tim yang hidup di tepi bahaya di Liga Champions.

Malam ini, di stadion tersulit dan menghadapi tim tersubur sepanjang turnamen, anak-anak asuh Hansi Flick harus menuntaskan misi yang tampak mustahil: menjaga gawang tetap bersih untuk pertama kalinya sejak satu setengah tahun lalu.

Kutukan Eropa yang berlanjut sejak laga Dortmund

Barcelona tengah mengalami krisis pertahanan yang senyap di Benua Biru. Sejak kemenangan besar 4-0 atas Borussia Dortmund pada leg pertama perempat final 9 April 2025, tim Catalan itu belum merasakan nikmatnya gawang yang bersih, menurut "Sport".

Selama 17 laga beruntun di Liga Champions, tim ini kebobolan gol, dengan total 29 gol, sebuah angka yang tidak pantas bagi juara yang ingin mengangkat trofi. Memang benar bahwa sebagian besar gol tersebut tidak membuat mereka tersingkir karena serangan mereka membalas dengan keras, tetapi pelajaran dari masa lalu terasa pahit.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Menghadapi Inter Milan di semifinal dua musim lalu, dan menghadapi Atletico Madrid di perempat final musim sebelumnya, Barcelona membayar mahal kelengahan pertahanan ini.

Masalah ini bermula dengan Szczesny sebagai penjaga gawang utama, dan berlanjut bahkan setelah kedatangan Joan Garcia yang memperbaiki angka-angka secara jelas, namun hingga kini ia belum berhasil memecahkan kutukan Eropa. Musim ini ia hanya kebobolan dua gol, tetapi keduanya tercipta dalam dua laga mudah yang berakhir dengan dua kemenangan telak atas Galatasaray dan Feyenoord.

Paradoks: penjaga gawang peraih Zamora menderita di Eropa

Angka-angka mengungkap besarnya paradoks ini. Joan Garcia, yang meraih penghargaan Zamora sebagai penjaga gawang terbaik di La Liga, bermain 30 laga di liga (2.790 menit) dan hanya kebobolan 21 gol dengan rata-rata 0,7 gol per laga, angka-angka yang luar biasa.

Merosotnya angka-angkanya di Eropa tidak mencerminkan menurunnya level permainannya, melainkan mencerminkan filosofi serangan Barcelona yang penuh risiko. Dorongan tim ke depan meninggalkan penjaga gawangnya dalam situasi satu lawan satu secara terus-menerus, dan sering kali ia berada di luar posisinya menutupi celah di belakang lini pertahanan yang maju.

Namun, misi malam ini tampak lebih rumit menghadapi mesin gol Paris, di mana PSG memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini dengan koleksi 10 gol, 6 di antaranya ke gawang Slovan Bratislava pada matchday pertama, dan 4 ke gawang Manchester City pada matchday kedua.

Yang lebih berbahaya lagi, tim Paris itu berjalan dengan rangkaian gol yang menakutkan, mencetak gol dalam 13 laga beruntun di turnamen. Sejak imbang tanpa gol di Stadion San Mames pada fase grup musim lalu, mereka tak pernah gagal menggetarkan gawang lawan.

Pertahanan sementara menghadapi trio menakutkan

Barcelona terpaksa menghadapi badai serangan ini yang dipimpin Doue, Dembele, dan Kvaratskhelia, dengan lini pertahanan yang disebut sementara dan darurat.

Hansi Flick hanya memiliki Cubarsi dan Gerard Martin sebagai dua pilihan alami di jantung pertahanan, ditambah pemain muda Cubarsi. Adapun di sisi sayap, ia akan mengandalkan dua pemain muda Xavi Espart dan Joao Cancelo, di tengah penampilan yang sangat langka dari Alejandro Balde musim ini.

Kondisi di atas kertas sama sekali tidak tampak menguntungkan untuk memecahkan rangkaian negatif ini, tetapi tim ini justru telah membuktikan bahwa mereka mampu menjungkirbalikkan segala prediksi. Jadi, apakah neraka Paris akan menjadi tempat di mana Barcelona menuntaskan misinya yang belum lengkap, dan mengembalikan kekokohan pertahanan mereka yang hilang?



