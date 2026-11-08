Neraka menanti Barcelona di Metropolitano: bagaimana aliansi melawan Real Madrid runtuh?

Barcelona bersiap menjadi tamu Atletico Madrid, hari Minggu ini di Stadion "Riyadh Air Metropolitano", dalam laga yang dinanti di tengah persaingan sengit memperebutkan puncak klasemen Liga.

Terkait hal ini, Alfredo Martinez, penulis di surat kabar "Sport" asal Catalunya, mengulas suasana yang diperkirakan terjadi di stadion pertandingan, seraya menyebutkan bahwa kunjungan ini menyimpan banyak kegembiraan dan ketegangan, di tengah ketegangan yang mewarnai hubungan antara kedua klub dan suporternya belakangan ini.

Martinez menyoroti kunjungan Barcelona ke tim milik Julian Alvarez, untuk pertama kalinya sejak musim panas penuh gejolak yang dialami sang pemain, menjelaskan bahwa ketegangan antara Los Rojiblancos dan internasional Argentina itu mereda setelah ia mulai tampil secara reguler, dan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya.

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Ia menambahkan bahwa luka itu belum sepenuhnya tertutup, tetapi tampaknya bisa sembuh, sesuatu yang tampak mustahil mengingat bagaimana krisis tersebut berkembang, seraya menegaskan bahwa situasinya berbeda bagi Barcelona, yang akan menghadapi sambutan bermusuhan yang jelas dari suporter Atletico.

Penulis itu menyebutkan bahwa ketegangan dan konfrontasi antara suporter kedua tim mulai muncul belakangan ini, dengan kasus Antoine Griezmann dan keputusannya yang terkenal untuk pindah ke Barcelona, lalu kesepakatan membayar tambahan 15 juta euro untuk menghindari kasus tersebut sampai ke pengadilan, yang berujung pada mendinginnya hubungan antara kedua klub.

Martinez menilai bahwa "dua tim dan suporter yang secara historis memiliki hubungan bersahabat dan bahkan dekat, kini menjadi rival sengit, dan nyaris musuh yang tak bisa didamaikan", seraya menambahkan bahwa Atletico Madrid telah berkembang pesat, dan meski memiliki anggaran yang jauh lebih kecil dibanding dua raksasa, Real dan Barca, ia selalu mengikuti jejak keduanya, dan berusaha pada kesalahan sekecil apa pun dari keduanya untuk meraih sejumlah gelar, baik di liga maupun Copa del Rey.

"Semua pihak menghubungi pemain klub lain"

Penulis itu menegaskan bahwa "kenyataan yang keras kepala, meski ada yang menolaknya, adalah bahwa semua klub menghubungi pemain klub lain, baik Atletico Madrid, Barcelona, maupun yang lainnya".

Ia mencontohkan apa yang terjadi musim lalu dengan Athletic Bilbao dan Nico Williams, seraya menyebutkan bahwa agen sang pemain, Felix Tainta, mengakui beberapa hari lalu, dalam suasana santai yang membuat kebenaran terucap, ketertarikan Williams untuk pindah ke Barcelona, atau mendengarkan tawaran menggiurkan yang datang kepadanya dari beberapa klub besar Eropa.

Martinez menambahkan bahwa Barcelona hanya didenda 602 euro, akibat dugaan pelanggaran berupa berbicara dengan Fernando Hidalgo, mantan agen Julian Alvarez, sementara kontrak sang pemain dengan tim lamanya masih berlaku untuk lebih dari enam bulan.

Penulis itu menegaskan bahwa Blaugrana akan merasakan suasana yang sangat bermusuhan malam ini, setelah persaingan antara kedua tim dalam memperebutkan gelar dan posisi Eropa meningkat, dan permusuhan antarsuporter juga tumbuh secara signifikan, setelah sebelumnya musuh bersama dan rival terbesar adalah Real Madrid.

Martinez menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa "tidak ada yang perlu membuat Barcelona takut di bawah kepemimpinan Hansi Flick, dengan keberadaan pemain seperti Pedri, Lamine Yamal, dan Raphinha, yang mampu menang di stadion-stadion yang sangat sulit, dan membuktikan bahwa tim ini memiliki karakter yang cukup".