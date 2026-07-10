"Neraka Florida"... Peringatan cuaca mengancam akan menunda pertandingan antara Inggris dan Norwegia

Ancaman bagi Inggris dan Norwegia kini tidak lagi hanya datang dari dalam lapangan hijau... Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di Florida mungkin tidak akan berlangsung sesuai jadwal.

Seorang ahli meteorologi telah mengeluarkan peringatan pertama mengenai gelombang panas terparah dalam sejarah negara bagian tersebut; suhu akan mencapai 45 derajat Celcius disertai kelembapan yang menyengat, serta badai petir yang mungkin memaksa FIFA untuk menunda pertandingan selama setengah jam setiap kali terjadi sambaran petir.

Hal ini terjadi menjelang pertandingan yang dinantikan antara Inggris dan Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di negara bagian Florida, AS, di tengah kekhawatiran nyata bahwa pertandingan tersebut akan ditunda akibat kondisi cuaca ekstrem.

Matt DeVitt, ahli meteorologi di Florida, mengungkapkan melalui akunnya di platform “X” bahwa ia telah mengeluarkan “peringatan pertama saya sepanjang masa mengenai gelombang panas ekstrem di seluruh negara bagian Florida selama tiga hari ke depan,” akibat lonjakan tajam suhu dan tingkat kelembapan.

DeVitt mengatakan: “Kalian akan merasa seolah-olah suhu berkisar antara 40 hingga 46 derajat Celcius, jaga agar tetap segar!”, sementara prakiraan menunjukkan bahwa suhu saat pertandingan berlangsung bisa mencapai 45 derajat Celcius, dalam kondisi yang melelahkan bagi para pemain dan penonton.

Ancaman tidak hanya berasal dari panas, karena menurut para ahli cuaca di Badan Penyiaran Inggris (BBC), seperti dilansir surat kabar “The Sun”, badai petir diperkirakan akan melanda sekitar stadion menjelang dan selama pertandingan berlangsung. Jika sistem peringatan dini diaktifkan, pertandingan mungkin ditunda selama setengah jam setiap kali sambaran petir baru terdeteksi di area stadion.

Skenario penundaan ini bukanlah hal baru di Piala Dunia 2026. Turnamen ini telah mengalami beberapa kejadian serupa, terutama penundaan dimulainya pertandingan Meksiko melawan Inggris di babak 16 besar, serta penundaan dimulainya babak kedua pertandingan Irak melawan Prancis di babak penyisihan grup, akibat kondisi cuaca yang buruk.