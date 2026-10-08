Sebuah laporan media pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa pemain Prancis Real Madrid, Kylian Mbappe, akan menghadapi tugas yang sangat berat pada hari Sabtu mendatang.

Mbappe mengalami cedera bersama timnas Prancis saat menghadapi Turki di UEFA Nations League, lalu kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan. Namun, ia menuai kontroversi besar akibat kepergiannya ke Prancis, selain pesan-pesan yang ia lontarkan di media sosial.

Mbappe berusaha menenangkan para suporter

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa setelah performanya yang naik turun dalam beberapa pekan terakhir, Kylian Mbappe berupaya menenangkan para suporter Real Madrid.

Mbappe melakukan hal itu dengan satu-satunya cara yang tersedia baginya, cara yang belakangan ini sempat ia abaikan: berlatih bersama klub dan menjadikan kebugaran fisik sebagai prioritas utama.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Faktanya, ia berlatih bersama tim kemarin pada hari Rabu, layaknya pemain lain, setelah melakukan perjalanan singkat ke Paris pada Selasa sore untuk menghadiri sebuah acara amal, lalu kembali ke ibu kota pada jam-jam awal Rabu pagi.

Selama sesi latihan, Mbappe tampak tersenyum dan dalam kondisi fisik yang baik untuk menghadapi Villarreal pada hari Sabtu mendatang, dalam laga pembuka kembalinya La Liga setelah masa jeda.

Mourinho akan mengambil keputusan akhir mengenai apakah ia akan diturunkan sebagai starter atau tidak sebelum pertandingan. Meski seluruh indikasi mengarah pada keikutsertaannya, di tengah hiruk-pikuk yang mengelilingi pemain Prancis itu, pandangan sang pelatih masih belum jelas.

Mourinho, yang semestinya memiliki kepribadian dan otoritas eksekutif lebih besar daripada bintang mana pun di ruang ganti, belum berbicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama insiden sepeda yang menuai kontroversi besar. Dan ketika ia melakukannya, pada periode menjelang laga melawan Villarreal, beberapa hal mungkin berubah.

Suporter Bernabeu menuntut pertanggungjawaban dari tim

Setelah segala yang terjadi selama masa jeda, bahkan sebelumnya (insiden Elche dengan kaus-kaus suporter Ceuta), kecuali ada kejutan, para suporter Real Madrid diperkirakan akan menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap pemain Prancis itu dan para pemain lainnya menyusul kekalahan di derby Madrid.

Hal ini terasa seolah terjadi sejak lama, tetapi para suporter Real Madrid tidak melupakan hal-hal semacam ini, dan mereka tahu bahwa mereka masih harus menuntut sejumlah pertanggungjawaban dari para pemain, terutama Mbappe.