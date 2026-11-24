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Inter, Juventus, dan Milan, dalam urutan alfabetis, adalah tiga klub terpenting di Italia, setidaknya untuk saat ini, dari segi ekonomi dan omzet. Inter dan Milan, dua klub asal kota Milan, telah menjadi milik dana investasi Amerika, masing-masing RedBird Capitals dan Oaktree, sedangkan Juventus masih berada di bawah Exor, perusahaan induk keluarga Agnelli-Elkann.

Ketiga klub ini menggerakkan dana dalam jumlah yang luar biasa besar dan sangat penting bukan hanya bagi seluruh dunia sepakbola Italia, tetapi juga bagi negara itu secara keseluruhan berkat aktivitas ekonomi yang mereka hasilkan. Namun, jika laporan keuangan klub yang ditutup pada 30 Juni 2025 dianalisis untuk menyusun gambaran tren strategis, seperti yang dilakukan Gazzetta dello Sport, ketiga klub tersebut ternyata menerapkan pendekatan yang saling terkait sekaligus berbeda.



OMZET DAN LABA RUGI: Per 30 Juni 2026, Inter menjadi klub yang menutup tahun dengan omzet tertinggi, yakni €518 juta, disusul Juventus dengan €474,7 juta dan Milan dengan €464,6 juta. Dalam laporan keuangan masing-masing, angka-angka itu membuat Juventus mencatat kerugian €66 juta, Milan merugi €24 juta setelah tiga tahun membukukan laba kecil, sementara Inter kembali mencatat laba €23 juta, meski turun dibandingkan tahun sebelumnya.



OAKTREE DAN MAROTTA UNGGUL DALAM PENDAPATAN: Sejak 2021/2022 hingga saat ini, presiden Beppe Marotta dan jajaran manajemen Inter asal Italia memilih untuk mendorong pertumbuhan pendapatan melalui hasil di lapangan. Kehadiran konsisten di Liga Champions, termasuk dua kali mencapai final, serta tambahan pemasukan dari Piala Dunia setahun lalu telah mendongkrak pendapatan dari kompetisi, termasuk hadiah UEFA, maupun sektor komersial seperti sponsor dan penjualan merchandise. Bersama pemasukan dari stadion dan tiket, pendapatan tersebut mencapai €485 juta untuk musim 2025/2026. Sementara itu, dampak jual beli pemain terhadap keuangan Inter sangat kecil.



Di sisi lain, absennya Milan dari kompetisi antarklub membuat mereka harus menutup kekurangan pendapatan dengan mengandalkan dampak besar dari jual beli pemain, sementara pendapatan turun dari €411 juta pada 2024/2025 menjadi “hanya” €357 juta pada 2025/2026. Hal serupa berlaku bagi Juventus. Dana dari Liga Champions tidak cukup untuk mengurangi kebutuhan mereka mendiversifikasi pendapatan, yang turun dari €420 juta menjadi €417 juta.

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BIAYA SKUAD: Setidaknya hingga akhir musim lalu, ketika Dusan Vlahovic masih berada di tim, Juventus memiliki biaya skuad tertinggi, baik dari segi gaji para pemain maupun amortisasi nilai pemain. Meski menurunkan pengeluaran gaji dari €220 juta menjadi €210 juta, biaya skuad Juventus sejauh ini tetap yang terbesar, dengan amortisasi naik dari €117 juta menjadi €121 juta.



Di bawahnya, dengan selisih tipis dalam pengeluaran gaji, ada Inter yang membayar €204 juta per tahun kepada para pemainnya. Namun, Inter mengimbanginya dengan amortisasi yang “hanya” sebesar €59 juta, angka yang juga sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Milan berada di antara keduanya dalam amortisasi, yakni €95 juta, sementara strategi klub tersebut adalah menjaga pengeluaran gaji tetap rendah, pada angka “hanya” €146 juta, yang juga turun dibandingkan 2024/25.

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EKUITAS DAN UTANG KEUANGAN, MILAN UNGGUL: Strategi Cardinale terkait biaya skuad telah mengalami perubahan arah yang drastis pada musim ini. Namun, sejauh ini pendekatan tersebut membuat kondisi keuangan Milan lebih baik daripada dua klub lainnya dari segi ekuitas dan utang keuangan. Milan tidak memiliki utang kepada bank ataupun obligasi yang masih berlaku, berbeda dengan Inter dan Juventus. Karena itu, ekuitas Milan jauh lebih tinggi daripada kedua klub tersebut, yakni €176 juta, dengan utang keuangan bersih sebesar €145 juta.

Ekuitas Inter (€10 juta) dan Juventus (€12 juta) juga sedikit positif, meski dengan kondisi yang berbeda. Bagi Juventus, penambahan modal kembali dari Exor yang dicairkan oleh John Elkann sangat penting, sedangkan bagi Inter, laba dalam dua musim terakhir berperan besar.

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JUVE UNGGUL DALAM KEPEMILIKAN PROPERTI: Terakhir, ada satu aspek yang, menurut Gazzetta dello Sport, menempatkan Juventus di posisi teratas di antara strategi ketiga klub. Sejak lama, Juventus memiliki semua properti terpenting bagi strategi pertumbuhan klub: stadion, kantor pusat, pusat latihan, lapangan akademi di Vinovo, JMedical, JHotel, serta “creator lab”. Nilai properti tersebut diperkirakan mencapai €180 juta dan bisa menjadi tiga kali lipat di pasar jika diperlukan. Untuk kategori yang sama, Milan hanya mencatat €37 juta, dari pusat latihan dan lahan di San Donato, sedangkan Inter mencatat €26 juta dari pusat latihan. Pembelian bersama kawasan San Siro dan proyek stadion baru akan meningkatkan angka tersebut bagi kedua klub asal Milan, tetapi tidak sebelum 2031.