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Inter, Juventus, dan Milan, sesuai urutan abjad, adalah tiga klub terpenting di Italia, setidaknya untuk saat ini, dari segi ekonomi dan pendapatan. Inter dan Milan, dua klub asal kota Milan, telah menjadi milik dana investasi Amerika Serikat, masing-masing RedBird Capitals dan Oaktree, sementara Juventus masih berada di bawah Exor, perusahaan induk keluarga Agnelli-Elkann.

Ketiga klub mengelola dana dalam jumlah sangat besar, yang penting bukan hanya bagi seluruh dunia sepak bola Italia, melainkan juga bagi negara itu secara keseluruhan karena dampak ekonomi yang mereka hasilkan. Namun, analisis atas laporan keuangan klub yang ditutup pada 30 Juni 2025 untuk menyusun gambaran tren strategi, seperti yang dilakukan Gazzetta dello Sport, menunjukkan bahwa ketiga klub sebenarnya menerapkan pendekatan yang saling terkait, tetapi juga berbeda satu sama lain.



PENDAPATAN DAN LABA BERSIH: Per 30 Juni 2026, Inter menjadi klub dengan pendapatan tahunan tertinggi, yakni €518 juta, disusul Juventus dengan €474,7 juta dan Milan dengan €464,6 juta. Angka-angka dalam laporan keuangan masing-masing menunjukkan Juventus mencatat kerugian €66 juta, Milan rugi €24 juta setelah tiga tahun membukukan laba tipis, sedangkan Inter kembali mencatat laba €23 juta, meski turun dibandingkan tahun sebelumnya.



OAKTREE DAN MAROTTA UNGGUL DALAM PENDAPATAN: Sejak 2021/22 hingga kini, presiden Beppe Marotta dan jajaran manajemen Inter di Italia memilih untuk mendorong pertumbuhan pendapatan melalui hasil di lapangan. Konsistensi tampil di Liga Champions, termasuk dua kali mencapai final, serta pemasukan dari Piala Dunia setahun lalu mendongkrak pendapatan dari sisi olahraga, termasuk hadiah UEFA, maupun komersial melalui sponsor. Ditambah pemasukan dari penjualan merchandise, stadion, dan tiket, jumlahnya mencapai €485 juta untuk musim 2025/26. Sementara itu, dampak jual beli pemain terhadap keuangan Inter sangat kecil.



Absennya Milan dari kompetisi Eropa justru "memaksa" mereka menutupi hilangnya pendapatan dengan kontribusi besar dari jual beli pemain, sementara angka tersebut turun dari €411 juta pada 2024/25 menjadi "hanya" €357 juta pada 2025/26. Hal serupa berlaku bagi Juventus: uang dari Liga Champions tidak cukup untuk mengurangi kebutuhan mendiversifikasi pendapatan, yang turun dari €420 juta menjadi €417 juta.

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BIAYA SKUAD: Juventus, setidaknya hingga akhir musim lalu ketika Dusan Vlahovic masih berada di skuad, memiliki biaya skuad tertinggi, baik dari gaji para pemain maupun amortisasi biaya transfer. Meski memangkas pengeluaran gaji dari €220 juta menjadi €210 juta, Juventus tetap menjadi klub dengan biaya skuad paling besar sejauh ini. Amortisasi mereka naik dari €117 juta menjadi €121 juta.



Di bawahnya, dengan selisih tipis dalam total gaji, ada Inter yang mengeluarkan €204 juta per tahun untuk para pemainnya. Namun, Inter mengimbanginya dengan amortisasi "hanya" €59 juta, angka yang juga sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Milan berada di antara keduanya dalam hal amortisasi, yakni €95 juta. Sementara itu, strategi Milan adalah menjaga total gaji tetap rendah, di angka "hanya" €146 juta, yang juga turun dibandingkan 2024/25.

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EKUITAS DAN UTANG FINANSIAL: MILAN UNGGUL: Strategi Cardinale terkait biaya skuad sudah berubah drastis pada musim ini. Namun, hingga saat itu, pendekatan tersebut membuat kondisi keuangan Milan lebih baik daripada dua klub lainnya dari segi ekuitas dan utang finansial. Milan tidak memiliki utang kepada bank maupun obligasi yang masih berlaku, tidak seperti Inter dan Juventus. Karena itu, ekuitas mereka jauh lebih tinggi daripada kedua klub tersebut, yakni €176 juta, sementara utang finansial bersihnya mencapai €145 juta.

Ekuitas Inter (€10 juta) dan Juventus (€12 juta) juga sedikit positif, meski didukung oleh kondisi yang berbeda. Bagi Juventus, tambahan modal yang kembali diminta dari Exor dan disediakan oleh John Elkann sangat penting. Sementara bagi Inter, laba dalam dua musim terakhir menjadi faktor penentu.

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JUVE UNGGUL DALAM ASET PROPERTI: Terakhir, ada satu angka yang, menurut Gazzetta dello Sport, menempatkan Juventus di posisi teratas di antara strategi ketiga klub. Sejak lama, Juventus memiliki seluruh properti yang paling penting bagi strategi pertumbuhan klub: stadion, kantor pusat, pusat latihan, lapangan akademi di Vinovo, JMedical, JHotel, serta "creator lab". Nilainya diperkirakan mencapai €180 juta dan bisa naik tiga kali lipat di pasar jika diperlukan. Pos yang sama hanya bernilai €37 juta bagi Milan, mencakup pusat latihan dan lahan di San Donato, serta €26 juta bagi Inter, yakni pusat latihan. Pembelian bersama kawasan San Siro dan proyek stadion baru akan menaikkan angka tersebut bagi kedua klub asal Milan, tetapi tidak sebelum 2031.