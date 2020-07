Nemanja Matic: Anthony Martial Bisa Jadi Salah Satu Penyerang Terbaik Di Dunia

Martial tengah dalam performa menawan untuk Manchester United, namun ia disebut masih bisa lebih baik ke depannya.

Penyerang Anthony Martial dapat berkembang menjadi "salah satu striker terbaik" di dunia, kata rekan setimnya Nemanja Matic.

Didatangkan dari AS monaco pada musim panas 2015, pemain asal Prancis itu awalnya memulai kariernya di Old Trafford dalam kondisi yang baik tetapi mengalami masa sulit bersama tim Old Trafford, menghasilkan 31 gol yang relatif mengecewakan selama tiga musim.

Di bawah Ole Gunnar Solskjaer, pemain berusia 24 tahun itu seperti bangkit kembali, dengan penampilannya yang semakin kuat dalam 18 bulan terakhir.

Dia berperan penting dalam upaya United untuk finis di empat besar, dengan ia mencetak delapan gol dan dua assists dalam sepuluh penampilan terakhirnya di liga, termasuk hat-trick melawan .

Matic mengatakan bahwa itu adalah ‘hasil’ dari kerja yang telah dia lakukan di tempat latihan untuk periode waktu yang lama.

“Permainan yang bagus dari satu pemain sepakbola tidak datang secara tiba-tiba. Itu dari kerja keras,” kata Matic kepada Stats Perform News.

“Anthony, dalam satu atau setengah tahun terakhir, saya telah melihatnya bekerja sangat keras, berusaha untuk meningkatkan setiap bagian dari permainannya.

“Tentu saja, itu terlihat di lapangan dengan ia berperan lebih banyak dan dia layak mendapatkannya. Anthony semakin hebat. Dalam sesi latihan dia berusaha untuk setiap bola, mencoba membantu rekan satu timnya.

“Bahkan ketika kami tidak memiliki bola, ia berusaha mempertahankannya. Dia melakukannya dengan fantastis. Saya pikir jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi salah satu striker terbaik atau penyerang utama di dunia.

"Dia masih muda, harus saya akui, masih ada banyak yang harus diperbaiki dan dia masih punya banyak waktu, jadi dia hanya perlu untuk terus seperti ini."

Di musim ini, Martial berhasil menjaringkan 21 gol dan delapan assists dari 41 penampilannya untuk Setan Merah di semua kompetisi.

Dari jumlah tersebut, 16 di antaranya ia bukukan di Liga Primer dan terakhir sukses mencetak satu gol dalam hasil imbang 2-2 melawan di matchday ke-35, Selasa (14/7) dini hari WIB tadi.