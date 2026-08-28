Nemanja Gudelj mendekati kesepakatan dengan lawan Ajax di Conference League

Semua tanda mengarah pada Nemanja Gudelj yang akan kembali sekali musim ini ke Johan Cruijff ArenA. Gelandang Serbia berstatus bebas transfer itu, menurut Matteo Moretto, sudah dekat dengan kesepakatan dengan Getafe, yang justru dipasangkan dengan mantan klubnya Ajax dalam undian Conference League pada Jumat.

Gudelj yang berusia 34 tahun kini tanpa klub setelah ia dan Sevilla pada Juni sama-sama menyimpulkan bahwa perpisahan adalah opsi terbaik. Pria kelahiran Breda itu memenangi Liga Europa dua kali, memainkan 261 pertandingan untuk klub tersebut, dan berpisah sebagai legenda klub sejati.

Moretto menulis bahwa negosiasi antara Getafe dan Gudelj telah memasuki tahap akhir. Dengan begitu, tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum pelatih José Bordalás bisa menyambut pemain yang diinginkannya itu.

Bordalás kembali pada 2023 sebagai pelatih Getafe, setelah sebelumnya juga sempat bekerja dengan sukses di sana antara 2016 dan 2021. Pada 2020, ia pun menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam duel dua leg melawan Ajax di babak antara Liga Europa.

Getafe memenangi leg pertama di kandang sendiri dengan skor 2-0, kalah 2-1 pada leg kedua di Amsterdam, dan dengan demikian lolos ke babak berikutnya. Namun, di sekitar duel dua leg itu nyaris tidak ada pembicaraan soal aspek olahraga.

Khususnya pada pertandingan pertama di Spanyol, para pemain Getafe benar-benar memancing emosi para pemain Ajax. Pemain seperti Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom, dan Dakonam Djené menimbulkan kejengkelan besar lewat permainan licik dan aksi berpura-pura.

Karena itu, dalam undian tersebut Getafe juga ditetapkan sebagai lawan yang paling mencolok. Di studio Ziggo Sport langsung ditayangkan cuplikan aksi-aksi meragukan, terutama dari Deyverson.

Kapan Ajax akan menghadapi Getafe musim ini masih belum jelas. UEFA masih harus mengumumkan jadwal pertandingan. Selain melawan Ajax, Getafe juga akan menghadapi Brighton, Lugano, Inter Escaldes (semuanya kandang), Iberia Tbilisi, dan Universitatea Craiova (keduanya tandang).