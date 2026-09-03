Nemanja Gudelj pada Kamis, tiga hari setelah pertandingan pertamanya untuk Getafe, diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru klub. Pemain Serbia itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Sevilla dan mengikatkan diri untuk satu musim dengan klub asal Madrid tersebut, yang akan menghadapi Ajax pada 17 Desember di Conference League.

Gudelj yang kini berusia 34 tahun berstatus tanpa klub setelah dirinya dan Sevilla pada Juni sampai pada kesimpulan bahwa perpisahan adalah opsi terbaik. Pemain berkaki kanan yang tumbuh besar di Breda itu memenangi Liga Europa dua kali, memainkan 261 pertandingan untuk klub tersebut, dan pergi dengan status sebagai legenda mutlak klub.

Langkah berikutnya membawanya 500 kilometer ke utara. "Saya memilih Getafe karena ini klub besar yang sudah bermain di LaLiga selama bertahun-tahun," kata Gudelj dalam konferensi pers. "Ini klub yang sangat stabil dan solid, yang menarik perhatian saya."

Gudelj terutama terkesan dengan kualitas skuad pemain dan pelatih José Bordalás. "Semua itu bersama-sama membuat saya sangat tertarik dan saya datang ke sini untuk membantu mendukung proyek indah ini."

Gudelj merasa dirinya memiliki 'DNA Getafe'. "Sepanjang karier saya, saya telah menunjukkan intensitas itu dan telah memberikan segalanya di lapangan. Saya mengenal pelatih dengan baik dan tahu apa yang dia minta dari saya. Saya akan melakukan segalanya, saya punya pengalaman dan syukurlah tubuh saya masih mampu bertahan dengan baik."

"Saya sangat senang berada di sini, bekerja sama dengan pelatih, dan berjuang bersama grup yang fantastis ini," ujar Gudelj. Gelandang bertahan itu menurut Voetbal International juga diminati Royal Antwerp, tetapi membuat direktur teknik Marc Overmars kecewa.

Gudelj bukan satu-satunya pemain baru yang diperkenalkan pada Kamis. Penyerang Iván Azón (23) dipinjam dari Como hingga akhir musim. Normalnya, duet tersebut akan tersedia pada Desember saat menghadapi Ajax, klub yang pernah diperkuat Gudelj. Pemain dengan 75 caps itu memainkan 59 pertandingan untuk klub Amsterdam tersebut antara 2015 dan 2017.

Getafe sebenarnya sudah mengumumkan kedatangan Gudelj pada Minggu, tetapi karena pertandingan pada Senin belum punya waktu untuk memperkenalkannya kepada pers. Gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti pada Senin saat laga menyusakan seperempat jam melawan Osasuna, tetapi tidak mampu mencegah timnya kalah 1-0 di Pamplona. Getafe kini bersiap untuk Senin pekan depan, ketika Celta de Vigo akan bertandang.