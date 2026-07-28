"Saya secara aktif mengupayakan transfer Read ke Bayern Munchen sebelum jeda musim dingin tahun lalu," ungkap Dennis te Kloese, yang kini bekerja untuk klub Meksiko CF Monterrey, dalam sebuah wawancara dengan De Telegraaf. Nilai transfer yang dibahas saat itu disebut berada di kisaran 25 juta euro. Selain klub Munchen, klub-klub dari Inggris juga disebut tertarik kepada bek kanan tersebut.

Read mengawali musim dengan kuat bersama Feyenoord Rotterdam dan dengan itu masuk dalam radar klub-klub top internasional. Menurut te Kloese, rencananya adalah "menuntaskan transfer, membiarkan Givairo tetap bermain selama setengah tahun lagi di Feyenoord, lalu membiarkannya pindah pada musim panas. Namun kemudian Givairo mengalami cedera dua kali. Itu menggagalkan rencana kami."

Read mengalami cedera paha pada November.Pada Januari, ia menandai comeback-nya, tetapi setelah hanya satu penampilan ia kembali harus menepi selama beberapa pekan. Seandainya itu tidak terjadi, "kami kemungkinan besar akan mencapai kesepakatan dengan Bayern, karena negosiasinya sudah sangat konkret".

Givairo Read kini dikaitkan dengan Nottingham Forest

Pada akhirnya, karena riwayat cedera itu, klub Munchen menjauh dari Read dan sebagai gantinya memutuskan merekrut Nathaniel Brown. Pemain internasional Jerman berusia 23 tahun itu pindah dari Eintracht Frankfurt ke Munchen dengan nilai 50 juta euro setelah terobosannya bersama timnas Jerman di Piala Dunia.

Sementara itu, Read kembali rutin dimainkan pada fase akhir musim, tetapi gagal menembus skuad Belanda untuk Piala Dunia. Saat ini, pemain 20 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke Nottingham Forest. Menurut kabar yang beredar, Feyenoord baru-baru ini menolak tawaran senilai 22 juta euro.