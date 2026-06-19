Negosiasi yang mandek di Liga Premier membuka peluang bagi Barcelona untuk merekrut pemain bertahan

FC Barcelona memasuki bursa transfer musim panas dengan fokus tinggi untuk memantau semua peluang yang ada, di mana klub raksasa Catalan tersebut mengamati dengan cermat perkembangan situasi bek asal Belanda, Micky van de Ven, bersama klubnya, Tottenham Hotspur.

Menurut laporan surat kabar "Marca" yang mengutip sumber-sumber Inggris, pemain internasional Belanda tersebut belum memperpanjang kontraknya, padahal sisa kontraknya bersama Spurs hanya tinggal dua tahun, ditambah opsi perpanjangan untuk satu tahun tambahan.

Meskipun pembicaraan perpanjangan kontrak antara manajemen klub London tersebut dan sang pemain telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, laporan media Inggris menegaskan bahwa negosiasi tersebut saat ini mengalami kebuntuan dan terhenti sementara.

Bek berusia 25 tahun ini dianggap sebagai pilar yang tak tergantikan dalam skuad pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, yang menggambarkannya sebagai bek tengah kaki kiri terbaik di Liga Primer Inggris, berkat postur tubuhnya yang kokoh dan tinggi badannya yang mencapai 1,93 meter, serta keluwesan taktisnya dan kemampuannya mengisi posisi bek kiri dengan efisien.

Tugas Blaugrana untuk mendapatkan jasa bek asal Belanda ini tidak akan mudah; karena mereka bukan satu-satunya pihak yang memantaunya; posisinya juga mendapat perhatian serius dari beberapa klub besar di Liga Premier, setelah ia mencatatkan musim yang luar biasa dengan tampil dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 7 gol dan memberikan satu assist.

Di level internasional, Van de Ven sedang menjalani masa gemilang bersama timnas negaranya; ia bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan pembuka timnas Belanda di putaran final Piala Dunia, yang berakhir imbang 2-2 melawan timnas Jepang, dan pelatih Ronald Koeman mengandalkannya sebagai pemain inti di posisi bek kiri, sehingga menegaskan nilainya sebagai salah satu bek modern yang sangat diminati di bursa transfer Eropa.