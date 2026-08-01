Menurut laporan Sky, terutama dalam hal biaya transfer masih ada perbedaan besar. Klub asal Sachsen itu kabarnya meminta 120 juta euro untuk pemain sayap berusia 19 tahun tersebut, angka yang untuk saat ini masih belum bersedia dibayarkan Real Madrid.

Karena itu, selama sekitar 24 jam terakhir negosiasi antara kedua klub disebut mengalami kebuntuan. Leipzig bahkan dikabarkan benar-benar mengabaikan tawaran terbaru dari Madrid karena jelas tidak sesuai dengan ekspektasi finansial mereka.

Saat ini, situasinya mengarah pada kemungkinan Diomande akan terbang ke Austria pada Sabtu bersama klub Bundesliga tersebut untuk menjalani pemusatan latihan, sesuatu yang sebenarnya sangat ingin dicegah oleh Real. Sang pemain sendiri juga tampaknya berharap kesepakatan itu sudah bisa rampung sebelum saat itu.

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Yan Diomande disebut tidak akan dimainkan dalam laga uji coba Leipzig

Leipzig akan menjalani laga uji coba melawan klub divisi tiga SC Verl pada Sabtu sebelum keberangkatan, tetapi Diomande, jika ia ikut dalam perjalanan tersebut, kabarnya tidak akan dimainkan agar transfer yang masih mungkin terwujud itu tidak terancam.

Diomande bergabung dari CD Leganes ke Leipzig pada musim panas lalu dengan nilai transfer 20 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030. Dari total 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Di Piala Dunia, Diomande merupakan pemain inti Pantai Gading. Dalam empat penampilannya di turnamen tersebut, ia mencatatkan satu assist dan mencuri perhatian berkat performa apiknya. Pantai Gading tersingkir tipis 1-2 dari Norwegia di babak 32 besar.