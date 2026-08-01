Seperti dilaporkan Sky, terutama dalam hal biaya transfer masih ada perbedaan besar. Klub Saxony itu kabarnya meminta 120 juta euro untuk pemain sayap berusia 19 tahun tersebut, yang pada gilirannya (masih) belum siap dibayarkan oleh Los Blancos.

Karena itu, selama sekitar 24 jam terakhir negosiasi antara kedua klub disebut mengalami kebuntuan. Leipzig bahkan sama sekali mengabaikan tawaran terbaru dari klub asal Madrid itu karena jelas tidak sesuai dengan ekspektasi finansial mereka.

Meski begitu, transfer tersebut belum sepenuhnya batal. Setelah sempat terlihat bahwa Diomande akan terbang ke Austria bersama klub Bundesliga itu untuk mengikuti pemusatan latihan pada Sabtu, Leipzig mengonfirmasi tepat sebelum laga uji coba melawan SC Verl bahwa pemain 19 tahun itu absen karena infeksi.

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Yan Diomande secara "mental sudah berpamitan" dari RB Leipzig

Klub asal Madrid itu dan sang pemain depan tampaknya ingin menuntaskan kesepakatan tersebut sebelum keberangkatan Die Bullen, demi mencegah komplikasi lebih lanjut. Namun, melawan Verl, Diomande kemungkinan besar memang tidak akan bermain. Sang pemain disebut "secara mental sudah berpamitan dari Leipzig", demikian menurut Sky.

Diomande pindah dari CD Leganes ke Leipzig pada musim panas lalu dengan nilai transfer 20 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030. Dalam 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Di Piala Dunia, Diomande merupakan pemain inti Pantai Gading. Dalam empat penampilan di turnamen itu, ia mencatatkan satu assist dan mencuri perhatian lewat performa impresif. Tim Ivoria tersingkir tipis di babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia.