Negosiasi perpanjangan kontrak antara Kane dan Bayern Munich berakhir: apa hasilnya?

Bayern Munich mencapai kesepakatan awal dengan striker Inggris mereka, Harry Kane, untuk memperpanjang kontraknya setelah berpekan-pekan negosiasi antara kedua pihak, menurut sebuah laporan media.

Jurnalis Inggris terkemuka dari jaringan "Sky Sports", Michael Bridge, menyebutkan pada Kamis hari ini bahwa Bayern Munich saat ini sedang menyelesaikan dokumen resmi untuk memperpanjang kontrak hingga musim panas 2029.

Baca juga

Haaland melumat Messi dalam perlombaan bersejarah di Liga Champions

Meski Real Madrid lebih unggul, Barcelona belum meninggalkan perlombaan untuk permata United

Kane bergabung dengan Bayern dari Tottenham pada Agustus 2023, dengan kontrak berdurasi empat musim hingga 30 Juni 2027. Klub Bavaria tersebut saat itu tidak mengungkapkan nilai transfernya, namun berbagai laporan media memperkirakannya sekitar 100 juta euro, sebuah rekor di Liga Jerman.

Sejumlah laporan Jerman sebelumnya telah mengisyaratkan, pada musim panas lalu, keinginan kedua pihak untuk memperpanjang kontrak, setidaknya hingga musim panas 2029. Max Eberl, direktur olahraga Bayern, juga menggambarkan negosiasi tersebut sangat harmonis.

Kane terus bersinar pada musim ini, di mana ia mencetak dua gol dalam hasil imbang Bayern Munich di kandang Viking Norwegia (3-3), Selasa lalu, pada pekan kedua babak pertama Liga Champions Eropa.

Bintang Inggris itu juga menjadi salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Ballon d'Or 2026, yang akan diserahkan di London pada 26 Oktober ini.



