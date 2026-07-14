Negosiasi pasca-Piala Dunia... Barcelona Menetapkan Harga yang Wajar untuk Álvarez

Penyerang asal Argentina, Julián Álvarez dari Atlético Madrid, masih menjadi incaran utama Barcelona untuk menggantikan Robert Lewandowski dan memperkuat lini serang tim Catalan tersebut mulai musim depan.

Barcelona ingin memanfaatkan keinginan Alvarez untuk hengkang dari Atlético Madrid, yang ia ungkapkan secara terbuka saat membela tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026.

Atlético Madrid tetap bersikukuh menolak menjual Álvarez, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, sementara Arsenal juga berusaha untuk mendapatkan pemain tersebut.

Surat kabar “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Barcelona berencana mengajukan tawaran senilai sekitar 100 juta euro setelah Piala Dunia, dan tidak berencana menaikkan tawarannya untuk mendatangkan Julián Álvarez.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa klub Catalan tersebut menganggap harga tersebut wajar untuk pemain sekelas bintang Argentina tersebut.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Barcelona dapat menambahkan bonus terkait gelar dan performa ke dalam kontrak Alvarez.

Selain itu, Barcelona juga terbuka untuk menggunakan salah satu pemainnya guna memfasilitasi kesepakatan Alvarez; dengan kata lain, jika Atlético Madrid tertarik pada pemain Barcelona mana pun, hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Surat kabar tersebut menyimpulkan dengan mengatakan: “Misalnya, jika Atlético tertarik pada Marc Casado, Ferran Torres, atau bahkan Ronald Araújo, mereka dapat menghubungi pihak Barcelona, asalkan para pemain tersebut setuju untuk pindah.”