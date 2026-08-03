Negosiasi panjang dan sindiran Uli Hoeneß: Konrad Laimer ungkap latar belakang perpanjangan kontraknya di Bayern Munchen

"Pada akhirnya, selalu ada lebih banyak yang ditulis daripada yang sebenarnya terjadi. Begitulah bisnis ini. Kalian juga harus menjalankan pekerjaan kalian, dan itu juga bagus," kata Laimer dalam sesi bersama media di Pulau Jeju, Korea Selatan, kepada para reporter yang hadir. "Saya selalu sangat santai. Lama sekali memang sama sekali tidak ada kontak, lalu pada akhirnya ada lagi lebih banyak kontak. Setelah itu, prosesnya juga berjalan relatif cepat hingga tercapai kesepakatan, karena dari pihak saya juga tidak pernah ada yang menentangnya. Saya selalu ingin bertahan di sini."

Pada awal tahun, negosiasi soal perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2027 telah dimulai. Di tengah proses itu, sempat muncul pembicaraan mengenai tuntutan gaji yang sangat tinggi dari pemain serbabisa lini pertahanan asal Austria berusia 29 tahun itu, yang kemudian membuat Uli Hoeneß angkat bicara secara terbuka pada Mei. "Konny adalah pemain yang sangat saya sukai," kata Hoeneß: "Tapi dia bukan Maradona."

Saat Piala Dunia, kesepakatan akhirnya tercapai, sebelum perpanjangan kontrak hingga 2029 diumumkan secara resmi pada 20 Juli. "Tentu saja saya senang semuanya sekarang berjalan seperti ini dan semuanya sudah beres, dan saya sekarang bisa kembali melakukan apa yang saya sukai, yaitu bermain sepak bola. Sangat menyenangkan berada di sini," kata Laimer, yang pada 2023 bergabung dari RB Leipzig ke München dengan status bebas transfer.

Konrad Laimer sedang menjalani tur Asia bersama Bayern Munich

Sementara itu, rekonsiliasi dengan Hoeneß tidak terjadi. "Tidak, tidak ada. Tapi itu juga tidak pernah menjadi isu buat saya. Kami selalu sempat sedikit mengobrol, termasuk saat perayaan gelar waktu itu dengan sedikit bercanda, dan setelah itu ya sudah, memang tidak lebih dari itu."

Saat ini, Laimer sedang menjalani tur Asia bersama Bayern Munich, dengan laga melawan Jeju SK FC pada 4 Agustus dan Aston Villa pada 7 Agustus. Setelah kembali ke München, sudah menanti laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, sebelum pertandingan kompetitif pertama digelar pada 22 Agustus: Supercup melawan Borussia Dortmund.