Negosiasi panjang dan sindiran tajam dari Uli Hoeneß: Konrad Laimer mengungkap latar belakang perpanjangan kontraknya di Bayern Munich

"Pada akhirnya, selalu ada lebih banyak yang ditulis daripada kenyataannya nanti. Begitulah bisnis ini. Kalian juga harus menjalankan pekerjaan kalian, dan itu juga memang bagus," kata Laimer dalam sesi media di Pulau Jeju, Korea Selatan, kepada para reporter yang hadir. "Saya selalu sangat santai. Sudah lama sama sekali tidak ada kontak, lalu pada akhirnya di satu titik kontak itu kembali lebih intens. Kemudian semuanya berjalan relatif cepat hingga tercapai kesepakatan, karena dari pihak saya juga tidak pernah ada yang menentangnya. Saya selalu ingin bertahan di sini."

Pada awal tahun, negosiasi mengenai perpanjangan kontraknya yang akan habis pada 2027 telah dimulai. Di tengah proses itu, sempat muncul pembicaraan soal tuntutan gaji yang sangat tinggi dari pemain serbabisa lini pertahanan asal Austria berusia 29 tahun tersebut, yang kemudian membuat Uli Hoeneß angkat bicara secara terbuka pada Mei. "Konny adalah pemain yang sangat saya sukai," kata Hoeneß: "Tapi dia jelas bukan Maradona."

Kesepakatan akhirnya tercapai saat Piala Dunia Klub, sebelum perpanjangan kontrak hingga 2029 diumumkan secara resmi pada 20 Juli. "Tentu saya senang semuanya sekarang berjalan seperti ini dan semuanya sudah beres, sehingga saya bisa kembali melakukan apa yang saya sukai, yaitu bermain sepak bola. Sangat menyenangkan bermain di sini," kata Laimer, yang bergabung ke Munchen dari RB Leipzig secara gratis pada 2023.

Konrad Laimer sedang menjalani tur Asia bersama Bayern Munich

Sementara itu, tidak ada rekonsiliasi dengan Hoeneß. "Tidak, tidak ada. Tapi itu juga tidak pernah jadi masalah buat saya. Kami selalu sempat mengobrol sebentar, termasuk waktu perayaan gelar saat itu sambil sedikit bercanda, dan setelah itu ya sudah, memang tidak ada hal lain lagi."

Saat ini Laimer berada dalam tur Asia bersama Bayern Munich, di mana pada 4 Agustus mereka akan menghadapi Jeju SK FC dan pada 7 Agustus melawan Aston Villa. Setelah kembali ke Munchen, sudah menanti laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim, sebelum pada 22 Agustus datang laga kompetitif pertama: Piala Super melawan Borussia Dortmund.