Real Madrid terus melanjutkan aktivitasnya di bursa transfer musim panas, tetapi kali ini melalui pintu tim cadangannya, Castilla, setelah klub kerajaan itu mendekati kesepakatan untuk gelandang muda Latif Isman, salah satu bakat menonjol yang sedang naik daun di skuad UD Logrones, dalam sebuah langkah yang bertujuan memperkuat proyek tim cadangan dengan bakat-bakat yang mampu mencapai tim utama di masa depan.

Menurut Rafael Acevedo, jurnalis di program "El Chiringuito", negosiasi antara Real Madrid dan Logrones telah mencapai tahap lanjutan, di tengah hubungan institusional yang baik antara kedua klub. Ia menyebutkan bahwa kepindahan Isman ke Castilla bisa dirampungkan sebelum bursa transfer ditutup.

Isman berusia 19 tahun dan terikat kontrak dengan Logrones hingga tahun 2027, sementara nilai klausul pelepasan dalam kontraknya mencapai sekitar 500 ribu euro, jumlah yang mungkin harus dibayar Real Madrid untuk mendapatkan jasa sang pemain, di tengah sikap klub Spanyol itu yang tetap bertahan mengenai masa depan bakat mudanya.

Isman tampil mencolok selama periode persiapan musim baru, setelah menjadi bagian dari kelompok 9 pemain akademi Logrones yang mendapat kesempatan tampil bersama tim, sehingga menegaskan potensinya dan menarik perhatian sejumlah klub Liga Spanyol.

Pemain ini memiliki keistimewaan berupa kemampuan mengisi lebih dari satu posisi di lini tengah, karena ia dapat bermain sebagai gelandang bertahan atau di posisi yang lebih maju. Ia juga memiliki kemampuan merebut bola, menciptakan peluang, dan maju ke area penalti lawan, elemen-elemen yang menjadikannya salah satu bakat paling menonjol yang keluar dari akademi Logrones dalam periode terakhir.

Langkah Real Madrid ini merupakan bagian dari rencana klub untuk memperkuat Castilla dengan bakat-bakat muda yang mampu bersaing untuk promosi ke divisi kedua, setelah tim tersebut berhasil meraih pencapaian itu untuk terakhir kalinya pada tahun 2012.