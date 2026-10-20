Klub Maroko, Wydad Athletic, memasuki tahap lanjut negosiasi dengan pelatih asal Tunisia Nasreddine Nabi untuk menangani kepemimpinan teknik tim pada periode mendatang, di tengah meningkatnya tekanan terhadap pelatih Portugal Paulo Sergio Brito, menyusul berlanjutnya hasil-hasil mengecewakan pada awal musim.

Menurut situs Maroko "Hespress", presiden Wydad Ibrahim El Asri telah menghubungi Nabi dan menawarinya untuk melatih tim merah tersebut, setelah manajemen klub mengkaji sejumlah opsi lokal maupun asing, sebelum akhirnya menetapkan pilihan pada pelatih Tunisia itu sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk mengisi posisi tersebut.

Nabi menunjukkan sambutan awal terhadap tawaran itu, menurut sumber yang sama, dengan rencana kedua belah pihak melanjutkan negosiasi hari ini untuk membahas rincian kontrak dan syarat-syaratnya, guna mencapai kesepakatan final apabila seluruh poin disetujui.

Keinginan pelatih Tunisia itu untuk kembali ke atmosfer kompetisi profesional Maroko memperbesar peluang Wydad merampungkan kesepakatan, setelah sebelumnya ia menjalani dua pengalaman di Maroko bersama AS FAR dan Raja Club Athletic, yang memberinya pemahaman tentang karakter persaingan lokal beserta tekanannya.

Di sisi lain, Nabi mengajukan kebutuhan teknisnya sebagai bagian dari perhitungan negosiasi, dengan menjelaskan kepada presiden klub bahwa ia membutuhkan waktu untuk membangun kelompok yang solid dan mampu bersaing kuat baik di level lokal maupun kontinental, yang diperkirakan akan menjadi poin utama dalam pertemuan-pertemuan mendatang.

Langkah manajemen Wydad ini muncul di tengah berlanjutnya hasil yang tidak memuaskan di bawah kepemimpinan Paulo Sergio, setelah tim terjebak dalam hasil imbang 1-1 melawan tamunya Ittihad Amal Tiznit, pada Sabtu malam, di Kompleks Olahraga Mohammed V di Casablanca, sehingga spekulasi pun semakin meningkat terkait dekatnya akhir petualangan sang pelatih Portugal dan dimulainya babak baru di bawah kepemimpinan Nabi.