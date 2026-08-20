Negosiasi Leverkusen menjauhkan Moussa Diaby dari Al-Ittihad

Winger Al-Ittihad asal Prancis, Moussa Diaby, absen dari rombongan tim yang bertolak ke Dammam untuk persiapan menghadapi Al-Qadsiah, Jumat malam, dalam laga pekan kedua Liga Roshn Saudi. Ini menjadi perkembangan baru yang menguatkan spekulasi tentang semakin dekatnya kepergiannya dari skuad "Sang Dekan".

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Menurut laporan surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", Diaby tidak menyertai rombongan Al-Ittihad yang menuju Dammam, setelah masa depannya menjadi sorotan besar dalam beberapa hari terakhir, dengan adanya negosiasi mengenai kepindahannya ke salah satu klub Eropa.

Absennya Diaby dari laga menghadapi Al-Qadsiah menjadi yang kedua secara beruntun, setelah sebelumnya ia dicoret dari pertandingan melawan Al-Najma di babak 32 besar Piala Raja Salman, sehingga menambah ketidakjelasan seputar posisi sang pemain bersama tim pada periode saat ini.

Perkembangan ini muncul bersamaan dengan negosiasi yang tengah berlangsung dengan klub Jerman Bayer Leverkusen, yang berkeinginan memulangkan Diaby ke skuadnya, setelah pemain Prancis itu sebelumnya menjalani pengalaman istimewa bersama klub tersebut sebelum pindah ke Aston Villa dan kemudian Al-Ittihad.

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Diaby sebelumnya bergabung dengan Al-Ittihad di tengah harapan besar bahwa ia akan menjadi salah satu elemen ofensif paling menonjol di tim, namun pembicaraan tentang kepergiannya pada saat ini membuka pintu bagi perubahan baru dalam skuad "Sang Dekan", terutama dengan semakin dekatnya batas akhir bursa transfer.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan perkembangan yang menentukan mengenai masa depan Diaby, di tengah penantian untuk mengetahui apakah negosiasi dengan Bayer Leverkusen akan mencapai kesepakatan final, sehingga sang pemain menutup babaknya bersama Al-Ittihad dan kembali ke lapangan-lapangan Eropa sekali lagi.