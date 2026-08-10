Negosiasi berlangsung dengan tempo yang sangat cepat antara Barcelona dan Manchester City untuk menuntaskan transfer bintang asal Spanyol, Rodri.

Pernyataan Enzo Maresca, pelatih City, yang mengingatkan bahwa ia mengandalkan kembalinya Rodri ke latihan tim, tampak jelas tidak lebih dari sekadar upaya menunjukkan optimisme tanpa dasar yang nyata.

Mesin negosiasi di kedua klub bekerja tanpa henti, dan kepindahan sang pemain menjadi lebih dekat dari sebelumnya.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa setelah kurang dari 48 jam, seluruh detail tawaran finansial pertama yang diajukan Barcelona telah dikonfirmasi, dan hari ini terungkap ke publik langkah baru yang diambil oleh klub Catalan tersebut.

Jalannya negosiasi juga sejalan dengan skenario yang biasa terjadi dalam kasus semacam ini, di mana Barcelona memulai dengan menaruh angka sebesar 50 juta euro di meja perundingan.

Sumber dari Inggris telah menegaskan bahwa Manchester City tidak bersedia melepas Rodri dengan harga kurang dari sekitar 70 juta pound sterling, sehingga tawaran pertama ini, yang sudah ditakdirkan gagal, dikesampingkan sejak upaya-upaya awal.

Meski demikian, sejak saat itu juga ditegaskan bahwa komunikasi akan berlanjut selama akhir pekan guna menyiapkan tawaran kedua yang mampu meyakinkan Manchester City untuk menyetujui tuntutan mereka.

Dan itulah yang benar-benar terjadi, karena tidak ada pihak yang ingin menunda proses yang tampaknya sudah disepakati semua pihak.

Berangkat dari jalur yang biasa terjadi pada kasus ini, media Inggris mengungkap detail finansial dari upaya baru yang dilakukan klub Catalan tersebut.

Saat ini, Barcelona sudah siap membayar sebesar 65 juta euro, ditambah 5 juta euro lainnya sebagai bonus, sebuah upaya finansial yang penting dari pihak klub, tetapi masih sedikit di bawah angka 70 juta pound sterling yang diminta Manchester City.

Kini, Manchester City diperkirakan akan mengambil langkah maju dan juga menunjukkan sedikit kelenturan dalam tuntutan finansial mereka.