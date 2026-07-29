Bek Al Ittihad asal Serbia, Jan Carlo Simic, semakin dekat untuk menjajal pengalaman di Liga Spanyol, setelah klub Espanyol memulai negosiasi dengan manajemen klub Arab Saudi tersebut untuk merekrutnya pada periode bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut surat kabar Arriyadiyah Arab Saudi, manajemen Al Ittihad telah memulai pembicaraan lisan dengan Espanyol untuk membahas kepindahan Simic, baik melalui transaksi penjualan permanen maupun secara pinjaman, dalam rangka merestrukturisasi skuad tim sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa negosiasi masih bergantung pada persetujuan pemain untuk pindah, seandainya kedua klub mencapai kesepakatan akhir terkait transaksi ini.

Manajemen Al Ittihad pada periode saat ini berupaya menata ulang skuad tim, dengan mengurangi jumlah pemain asing sesuai kebutuhan staf teknis untuk musim mendatang.

Al Ittihad sebelumnya telah merekrut Jan Carlo Simic pada musim panas lalu dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2029, untuk memperkuat barisan tim utama dan tim U-21.

Bek asal Serbia itu tampil dalam 15 pertandingan bersama Al Ittihad di berbagai kompetisi, dengan total 1166 menit, serta memperoleh dua kartu kuning, tanpa mencetak atau menciptakan satu gol pun.

Baca juga:

Juan Garcia: Real Madrid tidak menarik bagi saya, dan ini target saya bersama Barcelona