Sebuah laporan media Prancis mengungkapkan bahwa seorang pemain Monaco mendekati kepindahan ke Liga Roshn Saudi dalam beberapa hari mendatang.

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Menurut surat kabar "L'Equipe", Al-Ahli Saudi telah memulai negosiasi serius dengan Monaco untuk mendapatkan jasa pemain mudanya yang belakangan mencuri perhatian.

Yang dimaksud di sini adalah Pep Cabral, gelandang berdarah Prancis-Senegal berusia 19 tahun, salah satu lulusan akademi muda Monaco, yang melangkah mantap menuju popularitas bersama klub. Cabral dianggap sebagai salah satu bintang muda Monaco yang paling menonjol, namun ia mungkin akan pindah ke klub lain dalam beberapa hari mendatang, tepatnya ke Al-Ahli.

Negosiasi berjalan sangat maju, dan kesepakatan akhir mengenai kepindahan pemain tersebut diperkirakan akan tercapai dengan nilai sekitar 10 juta euro.

Setelah menjual Simon Bouabre ke Neom dengan nilai yang sama setahun lalu, dan Georgiy Ilyenikha ke Al-Ittihad seharga 33 juta euro sebelumnya, Monaco bersiap untuk merampungkan transaksi istimewa lainnya di kawasan Teluk.

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