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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Negosiasi berjalan sangat maju: Al Ahly di ambang menyelesaikan transfer istimewa dari Monaco

Transfers
Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Paris Saint-Germain vs Monaco
Paris Saint-Germain
Monaco
Ligue 1
P. Cabral
Arab Saudi
Prancis

Salah satu lulusan akademi muda Monaco

Sebuah laporan media Prancis mengungkapkan bahwa seorang pemain Monaco mendekati kepindahan ke Liga Roshn Saudi dalam beberapa hari mendatang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora" 

Menurut surat kabar "L'Equipe", Al-Ahli Saudi telah memulai negosiasi serius dengan Monaco untuk mendapatkan jasa pemain mudanya yang belakangan mencuri perhatian.

Yang dimaksud di sini adalah Pep Cabral, gelandang berdarah Prancis-Senegal berusia 19 tahun, salah satu lulusan akademi muda Monaco, yang melangkah mantap menuju popularitas bersama klub. Cabral dianggap sebagai salah satu bintang muda Monaco yang paling menonjol, namun ia mungkin akan pindah ke klub lain dalam beberapa hari mendatang, tepatnya ke Al-Ahli.

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Negosiasi berjalan sangat maju, dan kesepakatan akhir mengenai kepindahan pemain tersebut diperkirakan akan tercapai dengan nilai sekitar 10 juta euro.

 Setelah menjual Simon Bouabre ke Neom dengan nilai yang sama setahun lalu, dan Georgiy Ilyenikha ke Al-Ittihad seharga 33 juta euro sebelumnya, Monaco bersiap untuk merampungkan transaksi istimewa lainnya di kawasan Teluk.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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