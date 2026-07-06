Kroasia sangat kecewa dengan keputusan wasit dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Portugal (kalah 2-1). Tomislav Pacak, juru bicara Asosiasi Sepak Bola Kroasia (HNS), menyebutnya sebagai ‘penyalahgunaan teknologi’.

Hal ini terutama merujuk pada pembatalan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang dicetak oleh Josko Gvardiol. Sentuhan Igor Matanovic menjelang terciptanya gol tersebut menjadi faktor krusial dalam penentuan offside, namun menurut pihak Kroasia, hal itu sama sekali tidak seharusnya terjadi.

Sebab, kontak tersebut ditentukan melalui teknologi baru: sebuah chip di dalam bola. “HNS telah mengirimkan surat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana mereka mengungkapkan kekecewaan mendalam dan ketidaksetujuan mereka terkait pertandingan melawan Portugal. Gol penyama kedudukan itu secara keliru dianulir karena offside,” demikian Pacak membuka pernyataannya.

“Keputusan tersebut konon didasarkan pada dugaan sentuhan yang dilakukan Matanovic, yang menurut HNS tidak pernah terjadi dan justru ditentukan melalui sensor, yang menurut mereka bertentangan dengan peraturan dan semangat sepak bola. Dalam konteks tersebut, asosiasi tersebut menyebutnya sebagai penyalahgunaan teknologi.”

“Meskipun pada prinsipnya mereka mendukung penggunaan teknologi dalam sepak bola, mereka berpendapat bahwa penerapan tersebut tidak menguntungkan bagi FIFA, tim-tim, maupun para pendukung,” lanjut pernyataan tersebut.

“HNS memutuskan untuk menyatakan bahwa, meskipun surat tersebut tidak akan menghilangkan kesedihan dan kekecewaan para penggemar dan pemain, penting untuk memberi tahu FIFA secara resmi dan meminta penjelasan terperinci mengenai semua keputusan.”

Saat ini, FIFA sedang disibukkan dengan berbagai keluhan. Setelah drama seputar penyerang AS Folarin Balogun, Prancis pun telah mengajukan banding. Mereka berharap dengan demikian dapat membatalkan kartu kuning yang diterima Michael Olise saat melawan Paraguay.