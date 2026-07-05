Negara tuan rumah Piala Dunia melakukan kesalahan fatal: para pemain pulang sendiri dengan pesawat

Tim nasional Senegal tertahan di Seattle. Setelah Senegal tersingkir dari Piala Dunia pada Rabu lalu akibat kekalahan dari Belgia (2-3), tim tersebut hingga kini belum kembali ke negara asalnya. Ternyata penerbangan pulang belum diatur. Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) dan FIFA kini sedang mencari solusi.

Setelah tersingkir, rencananya tim akan segera terbang kembali ke Dakar, tetapi mereka masih berada di Amerika Serikat. Berbagai media Afrika melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Senegal belum memesan penerbangan.

Tim tersebut sudah berada di bandara Seattle ketika terungkap bahwa maskapai Blue Jet, Delta, dan United Airlines tidak memiliki catatan pemesanan untuk mereka. Setelah menunggu berjam-jam, para pemain dan staf kembali ke hotel.

FSF dan FIFA kini sedang meneliti kemungkinan untuk mengatur penerbangan charter khusus ke Dakar.

Namun, bagi beberapa pemain, solusi tersebut sudah terlambat. Mereka telah memesan tiket pulang atas inisiatif sendiri.

Menurut media Senegal, Pape Gueye, Édouard Mendy, Mory Miaw, Ismail Jakobs, Yehvann Diouf, Idrissa Gana Gueye, dan Kalidou Koulibaly telah berangkat menuju keluarga atau klub mereka masing-masing.

Para pemain yang masih tertinggal untuk sementara tinggal di hotel tim di Seattle, sambil menunggu pengaturan perjalanan baru.