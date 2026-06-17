Negara peserta Piala Dunia jadi korban spionase: drone ditembak jatuh di atas lapangan latihan

Sebuah drone dilaporkan terlihat di atas lapangan latihan Korea Selatan, demikian dilaporkan Seoul Economic Daily pada Rabu sore. Kepolisian Meksiko sedang menyelidiki kejadian tersebut.

Pada hari Selasa, dijadwalkan adanya sesi latihan tertutup di Zapopan, Meksiko. Saat para pelatih masih sibuk menata kerucut latihan, sebuah drone terlihat di atas lapangan.

Seorang petugas keamanan melihat kamera terbang tersebut dan melaporkannya kepada tentara Meksiko yang ada di lokasi. Mereka kemudian menurunkannya melalui gelombang radio.

Koordinator keamanan Korea Selatan dan personel militer Meksiko yang bertugas bergegas ke lokasi jatuhnya drone tersebut, namun drone itu telah dibawa pergi oleh pemiliknya.

Kasus ini telah diserahkan kepada FIFA. Polisi Meksiko juga sedang menyelidiki insiden drone tersebut.

Korea Selatan akan bertanding melawan Meksiko pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Pertandingan grup pertama dimenangkan dengan skor 2-1 atas Republik Ceko.



