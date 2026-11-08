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Emery geram dengan standar kepemimpinan wasit

Manajer Aston Villa itu tampak terpukul di tepi lapangan saat menyaksikan timnya kehilangan keunggulan 4-2 pada menit-menit akhir pertandingan. Emery begitu yakin kemenangan telah lepas setelah drama di pengujung laga hingga ia masuk ke lorong pemain sebelum peluit akhir dibunyikan. Kemarahannya tertuju pada apa yang ia anggap sebagai kurangnya perlindungan bagi kipernya, Zion Suzuki, saat sepak pojok terakhir yang berlangsung sengit membuat Manchester United menyamakan kedudukan lewat Patrick Dorgu pada menit ke-96.

Berbicara dalam wawancara yang digambarkan berlangsung sengit seusai pertandingan, Emery mengungkapkan pandangannya soal kontak fisik yang diizinkan di kasta tertinggi sepakbola Inggris. "Mereka mencetak gol pada menit ke-96, wasit memberikan tambahan waktu enam menit. Saya pikir pertandingan sudah selesai," kata Emery kepada wartawan. "Marah? Tentu saja. Bagaimana bisa menerima kekalahan pada menit terakhir dengan dua bola? Itu sulit. Sepak pojok itu menuntut Suzuki beradaptasi dengan Premier League, dengan adanya dorongan. Sulit menerima dua gol di pengujung laga. Cara kami kebobolan gol terakhir itu merupakan bagian dari adaptasi Suzuki. Mereka mendorong dan mengganggunya. Di negara lain, hal itu tidak diizinkan. Di sini, ya."

Kontroversi di Stretford End

Momen kontroversial terjadi ketika kiper United, Senne Lammens, maju saat sepak pojok dan tampaknya menghalangi Suzuki yang berusaha menangkap bola. Kontak itu membuat bola jatuh ke area berbahaya, tempat Dorgu menyambarnya untuk mencetak gol penyama kedudukan. Meski VAR memeriksa kemungkinan pelanggaran, Chris Kavanagh mengesahkan gol penyeimbang tersebut, memicu protes dari para pemain Villa. Suzuki bahkan mendapat kartu kuning setelahnya karena melayangkan protes keras kepada tim wasit saat ketegangan pertandingan memuncak.

Emery menegaskan bahwa meski kipernya harus belajar menghadapi tuntutan khas sepakbola Inggris, para wasit juga harus berperan dalam memastikan permainan yang adil di kotak enam yard. "Kami harus terus menganalisis, menambah pengalaman, dan berusaha menghindari situasi seperti yang membuat kami kebobolan," tambahnya. "Apakah saya marah? Bukan kepada para pemain, melainkan pada situasinya. Kami unggul pada menit terakhir dan kehilangan kesempatan untuk meraih dua poin tambahan. Pada sepak pojok terakhir, biasanya, jika kami memperhatikan bagaimana kiper perlu dilindungi, kami akan mampu mempertahankan keunggulan. Zion akan semakin baik dalam beradaptasi dengan Premier League pada situasi seperti itu. Penampilan Zion fantastis, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki."

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Peluang yang terbuang bagi Aston Villa

Getty Images

Hasil ini sulit diterima Villa, yang tampak sudah mengamankan kemenangan setelah mendominasi selama satu periode pada babak kedua. Setelah Alisson Edward dan Nicolas Jackson memberi mereka keunggulan awal, Villa kembali menguasai pertandingan lewat penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan, yang ditandai gol Joshua Zirkzee pada menit ke-92 sehingga skor menjadi 4-3, membuat Villa berada di posisi ke-10 klasemen setelah 10 pertandingan.

Kegagalan dramatis itu membuat Villa kehilangan poin-poin penting dalam upaya lolos ke kompetisi Eropa, sementara Emery harus merenungkan peluang yang terlewat. Keputusan sang manajer meninggalkan area bangku cadangan sebelum laga berakhir menunjukkan besarnya kekecewaan di kubu tim tamu. Villa kini harus menunggu hingga jeda internasional usai untuk mencoba mengembalikan musim mereka ke jalur yang tepat, dengan laga kandang melawan Sunderland dijadwalkan pada 21 November.