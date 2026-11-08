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FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Negara-negara lain tidak mengizinkannya!” Unai Emery kecam perangkat pertandingan Liga Primer Inggris setelah gol penyama kedudukan kontroversial Manchester United membuat Aston Villa geram

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Emery geram dengan standar kepemimpinan wasit

Manajer Aston Villa itu tampak terpukul di tepi lapangan saat menyaksikan timnya kehilangan keunggulan 4-2 pada menit-menit akhir pertandingan. Emery begitu yakin kemenangan telah lepas setelah drama di pengujung laga hingga ia masuk ke lorong pemain sebelum peluit akhir dibunyikan. Kemarahannya tertuju pada apa yang ia anggap sebagai kurangnya perlindungan bagi kipernya, Zion Suzuki, saat sepak pojok terakhir yang berlangsung sengit membuat Manchester United menyamakan kedudukan lewat Patrick Dorgu pada menit ke-96.

Berbicara dalam wawancara yang digambarkan berlangsung sengit seusai pertandingan, Emery mengungkapkan pandangannya soal kontak fisik yang diizinkan di kasta tertinggi sepakbola Inggris. "Mereka mencetak gol pada menit ke-96, wasit memberikan tambahan waktu enam menit. Saya pikir pertandingan sudah selesai," kata Emery kepada wartawan. "Marah? Tentu saja. Bagaimana bisa menerima kekalahan pada menit terakhir dengan dua bola? Itu sulit. Sepak pojok itu menuntut Suzuki beradaptasi dengan Premier League, dengan adanya dorongan. Sulit menerima dua gol di pengujung laga. Cara kami kebobolan gol terakhir itu merupakan bagian dari adaptasi Suzuki. Mereka mendorong dan mengganggunya. Di negara lain, hal itu tidak diizinkan. Di sini, ya."

Kontroversi di Stretford End

Momen kontroversial terjadi ketika kiper United, Senne Lammens, maju saat sepak pojok dan tampaknya menghalangi Suzuki yang berusaha menangkap bola. Kontak itu membuat bola jatuh ke area berbahaya, tempat Dorgu menyambarnya untuk mencetak gol penyama kedudukan. Meski VAR memeriksa kemungkinan pelanggaran, Chris Kavanagh mengesahkan gol penyeimbang tersebut, memicu protes dari para pemain Villa. Suzuki bahkan mendapat kartu kuning setelahnya karena melayangkan protes keras kepada tim wasit saat ketegangan pertandingan memuncak.

Emery menegaskan bahwa meski kipernya harus belajar menghadapi tuntutan khas sepakbola Inggris, para wasit juga harus berperan dalam memastikan permainan yang adil di kotak enam yard. "Kami harus terus menganalisis, menambah pengalaman, dan berusaha menghindari situasi seperti yang membuat kami kebobolan," tambahnya. "Apakah saya marah? Bukan kepada para pemain, melainkan pada situasinya. Kami unggul pada menit terakhir dan kehilangan kesempatan untuk meraih dua poin tambahan. Pada sepak pojok terakhir, biasanya, jika kami memperhatikan bagaimana kiper perlu dilindungi, kami akan mampu mempertahankan keunggulan. Zion akan semakin baik dalam beradaptasi dengan Premier League pada situasi seperti itu. Penampilan Zion fantastis, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki."

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Peluang yang terbuang bagi Aston Villa

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Hasil ini sulit diterima Villa, yang tampak sudah mengamankan kemenangan setelah mendominasi selama satu periode pada babak kedua. Setelah Alisson Edward dan Nicolas Jackson memberi mereka keunggulan awal, Villa kembali menguasai pertandingan lewat penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka. Namun, kegagalan mempertahankan keunggulan, yang ditandai gol Joshua Zirkzee pada menit ke-92 sehingga skor menjadi 4-3, membuat Villa berada di posisi ke-10 klasemen setelah 10 pertandingan.

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Kegagalan dramatis itu membuat Villa kehilangan poin-poin penting dalam upaya lolos ke kompetisi Eropa, sementara Emery harus merenungkan peluang yang terlewat. Keputusan sang manajer meninggalkan area bangku cadangan sebelum laga berakhir menunjukkan besarnya kekecewaan di kubu tim tamu. Villa kini harus menunggu hingga jeda internasional usai untuk mencoba mengembalikan musim mereka ke jalur yang tepat, dengan laga kandang melawan Sunderland dijadwalkan pada 21 November.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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