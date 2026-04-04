NEC tidak melakukan kesalahan dan memanfaatkan sepenuhnya kehilangan poin Ajax

NEC mencatatkan hasil gemilang pada Sabtu malam dalam perebutan posisi kedua di VriendenLoterij Eredivisie. Saat bertandang ke markas Excelsior, tim asuhan Dick Schreuder berhasil menang 0-2. Tim asal Nijmegen ini kini memiliki poin yang sama dengan Feyenoord (53 poin), meskipun klub asal Rotterdam tersebut masih akan bertanding akhir pekan ini melawan FC Volendam.

Di Rotterdam, Tjaronn Chery dan Virgil Misidjan ‘biasa saja’ masuk dalam skuad NEC. Keduanya harus mengurus izin kerja mereka minggu ini akibat ‘paspoortgate’.

Dalam waktu kurang dari 15 menit, kedua tim sama-sama menciptakan peluang besar. Di pihak Rotterdam, Lennard Hartjes dihentikan oleh Gonzalo Crettaz. Di kubu NEC, Sami Ouaissa gagal melewati Stijn van Gassel.

Saat Gyan de Regt kemudian dua kali digagalkan mencetak gol, NEC justru berhasil mencetak gol. Bryan Linssen melewati Van Gassel setelah menerima umpan terobosan dan menyelesaikan peluang dari sudut yang sulit.

Di babak kedua, tim asuhan Ruben den Uil terus mendapat peluang. Sundulan Casper Widell mudah ditangkap oleh Crettaz, namun upaya Derensili Sanches Fernandes beberapa saat kemudian jauh lebih sulit untuk dihalau.

Tepat saat Excelsior tampaknya akan menyamakan kedudukan, tim asal Nijmegen itu justru mencetak gol balasan menjadi 0-2. Basar Önal dilepas oleh Ouaissa dan kemudian menyelesaikannya dengan indah.